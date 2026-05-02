Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (1) após cometer um roubo violento em uma residência no bairro Vila Antártica, em Botucatu (100 quilometros de Bauru). A vítima foi agredida com socos e chutes e ainda ameaçada com uma faca durante a ação criminosa. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 63 anos, estava na calçada em frente à própria casa quando foi abordada pelo suspeito, que exigiu a entrega do celular. Diante da recusa, o homem passou a agredi-lo com socos na cabeça e no rosto. Mesmo após a queda da vítima, as agressões continuaram com chutes nas pernas e nas costas.

Após roubar o aparelho, o suspeito fugiu a pé. Ferida e com dificuldade para caminhar, a vítima conseguiu entrar na residência para se proteger. Cerca de 30 minutos depois, porém, o criminoso retornou ao imóvel, invadiu a casa e pegou uma faca na cozinha. Sob ameaça, a vítima foi obrigada a fornecer a senha de desbloqueio do celular roubado. O suspeito ainda levou um relógio de pulso antes de fugir novamente. Com as características informadas, policiais militares realizaram buscas pela região e localizaram um homem compatível com a descrição a poucos quarteirões do local. Durante a abordagem, os agentes encontraram o celular e o relógio roubados com o suspeito.

Ainda conforme o registro policial, o homem apresentava comportamento agitado e aparentava estar sob efeito de entorpecentes, sendo necessário o uso de algemas. A vítima reconheceu o detido como autor do crime. A vítima sofreu lesões na mão e no joelho e precisou ser encaminhada ao Pronto-Socorro Adulto de Botucatu para atendimento médico. O suspeito permaneceu preso e foi encaminhado para a Cadeia Pública de Itatinga, onde aguarda audiência de custódia. O caso foi registrado como roubo consumado na Delegacia Seccional de Botucatu.