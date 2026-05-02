Um homem foi assassinado a facadas na madrugada deste sábado (2), no bairro Professor Simões, em Agudos (13 quilometros de Bauru). O crime ocorreu em uma área próxima a um ginásio abandonado e mobilizou equipes policiais e da perícia técnica. As informações são do site Notícias Agudos.

De acordo com informações preliminares, a principal hipótese investigada aponta para um desentendimento de natureza passional. Segundo relatos iniciais, o suspeito teria atacado a vítima após encontrá-la acompanhada de sua ex-companheira. Apesar disso, a dinâmica do crime ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades.

A Polícia foi acionada e realizou o isolamento da área para o trabalho da perícia, que deve auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do homicídio. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada oficialmente. Não há confirmação sobre a prisão do suspeito. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.