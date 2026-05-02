O Sesi Bauru (masculino) definiu o novo técnico para a temporada 2026-27 do vôlei nacional. Multicampeão na modalidade, Marcos Pacheco comandará a equipe de Bauru nas próximas competições. A contratação marca o retorno de Pacheco ao Brasil, após três temporadas nos Emirados Árabes Unidos, e ao projeto de vôlei do Sesi-SP após quase dez temporadas.

Em sua passagem pelo Sesi-SP, quando a equipe masculina ainda era sediada no Sesi Vila Leopoldina, Pacheco liderou o time para duas finais da Superliga (2013/14 e 14/15) e duas finais da Copa Brasil (2014 e 2017). Além disso, conquistou o título Paulista de 2013, e alcançou outras três finais estaduais (2014 a 2016).

“O Sesi-SP é uma das melhores estruturas de trabalho do país, oferece aos profissionais o que tem de melhor. Uma comissão técnica multidisciplinar. Isso para o técnico é muito positivo, porque você se preocupa exclusivamente na parte tática, técnica, sabendo que nos outros setores têm pessoas altamente capacitadas, que vão te dar uma base muito boa. É uma grande satisfação voltar para essa casa”, destacou Pacheco.