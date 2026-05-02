O Sesi Bauru (masculino) definiu o novo técnico para a temporada 2026-27 do vôlei nacional. Multicampeão na modalidade, Marcos Pacheco comandará a equipe de Bauru nas próximas competições. A contratação marca o retorno de Pacheco ao Brasil, após três temporadas nos Emirados Árabes Unidos, e ao projeto de vôlei do Sesi-SP após quase dez temporadas.
Em sua passagem pelo Sesi-SP, quando a equipe masculina ainda era sediada no Sesi Vila Leopoldina, Pacheco liderou o time para duas finais da Superliga (2013/14 e 14/15) e duas finais da Copa Brasil (2014 e 2017). Além disso, conquistou o título Paulista de 2013, e alcançou outras três finais estaduais (2014 a 2016).
“O Sesi-SP é uma das melhores estruturas de trabalho do país, oferece aos profissionais o que tem de melhor. Uma comissão técnica multidisciplinar. Isso para o técnico é muito positivo, porque você se preocupa exclusivamente na parte tática, técnica, sabendo que nos outros setores têm pessoas altamente capacitadas, que vão te dar uma base muito boa. É uma grande satisfação voltar para essa casa”, destacou Pacheco.
O trabalho com as categorias de base e a formação de jovens atletas também motivou o técnico em sua chegada no Sesi Bauru:
“Uma coisa que eu gosto e vou ter oportunidade novamente é de trabalhar com jovens. Além da equipe principal ter vários jogadores em fase de desenvolvimento, o Sesi-SP tem um trabalho de formação muito bom. Sempre priorizei trabalhar com jovens promissores, jovens talentosos, e o Sesi Bauru tem isso nas suas categorias de base e no time principal.
Estou muito feliz, ansioso para começar os trabalhos, e certamente faremos uma temporada muito boa, de muito trabalho, buscando elevar o Sesi Bauru ao patamar mais alto. É uma equipe muito estruturada, tem todas as condições, e vamos lutar muito por isso”, completou o novo técnico do Sesi Bauru.
Na carreira, Marcos Pacheco tem sete títulos da liga nacional brasileira, sendo três deles como técnico principal. Pacheco foi campeão em seu primeiro trabalho no cargo, assumindo o Cimed Florianópolis e sendo tricampeão consecutivo da Superliga, de 2007/08 a 2009/10. No time catarinense, o treinador também foi campeão do Sul-Americano de Clubes em 2009 e, na edição seguinte, conquistou a prata.
O novo técnico do Sesi Bauru também tem duas passagens pelo projeto de vôlei em Campinas. Com o time campineiro, Pacheco conquistou a prata estadual em 2012, na primeira passagem, e chegou ao título na edição de 2021. O técnico também comandou o Vôlei Renata para o vice-campeonato da Copa Brasil e ao bronze do Sul-Americano de Clubes.
O último trabalho de Marcos Pacheco foi nos Emirados Árabes Unidos, com o Al Jazira Sport Club, alcançando duas finais nacionais. Logo em sua chegada, a equipe emirati voltou a ser campeã da Primeira Liga. Pacheco também liderou o time até o vice-campeonato nacional na última temporada, além do vice na Supercopa de 2024.
Marcos de Melo Pacheco
Nascimento: 21/05/1966 – Gravataí, Rio Grande do Sul
Passagens por: Cimed Florianópolis, Medley Campinas, Sesi-SP, Vôlei Ribeirão, Vôlei Renata, Montes Claros América, Al Jazira Sport Club (EAU)
Heptacampeão da Superliga*
Campeão Sul-Americano de Clubes
Campeão Copa Brasil
*tricampeão como técnico; tetracampeão como assistente técnico