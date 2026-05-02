O Sesi Vôlei Bauru (Feminino) tem um novo comandante para a temporada 2026-27 do vôlei nacional. Spencer Lee, experiente técnico no voleibol nacional e multicampeão como auxiliar técnico, chega para assumir o time bauruense após duas temporadas na equipe do Brasília Vôlei.

Comandando o time brasiliense, Spencer liderou a manutenção do projeto da capital federal na elite do vôlei nacional, com a décima e nona colocação, respectivamente, nas temporadas 24-25 e 25-26. A equipe do Distrito Federal ainda teve destaques individuais, com Lívia, central, terminando a primeira fase da Superliga entre as dez melhores bloqueadoras, e Karen, oposta, anotando 269 pontos, a melhor marca da equipe.

Sua experiência mais longeva no cargo foi com o Praia Clube, na estreia do time de Uberlândia na Superliga. Spencer Lee comandou a equipe mineira da temporada 2008/09 até 2013/14, classificando para os playoffs em cinco das seis edições de Superliga, além de conquistar três edições do campeonato mineiro. Em sua penúltima temporada, alçou a equipe mineira para a quarta colocação da fase classificatória da Superliga.