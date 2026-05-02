O Sesi Vôlei Bauru (Feminino) tem um novo comandante para a temporada 2026-27 do vôlei nacional. Spencer Lee, experiente técnico no voleibol nacional e multicampeão como auxiliar técnico, chega para assumir o time bauruense após duas temporadas na equipe do Brasília Vôlei.
Comandando o time brasiliense, Spencer liderou a manutenção do projeto da capital federal na elite do vôlei nacional, com a décima e nona colocação, respectivamente, nas temporadas 24-25 e 25-26. A equipe do Distrito Federal ainda teve destaques individuais, com Lívia, central, terminando a primeira fase da Superliga entre as dez melhores bloqueadoras, e Karen, oposta, anotando 269 pontos, a melhor marca da equipe.
Sua experiência mais longeva no cargo foi com o Praia Clube, na estreia do time de Uberlândia na Superliga. Spencer Lee comandou a equipe mineira da temporada 2008/09 até 2013/14, classificando para os playoffs em cinco das seis edições de Superliga, além de conquistar três edições do campeonato mineiro. Em sua penúltima temporada, alçou a equipe mineira para a quarta colocação da fase classificatória da Superliga.
Depois do sucesso com o crescente Praia Clube, Spencer assumiu o cargo no projeto de Rio do Sul, equipe gaúcha, por duas temporadas. O tempo foi o suficiente para o técnico comandar o time para a sua melhor colocação em uma fase classificatória na Superliga, terminando em 6º na temporada 2015/16, apenas a segunda aparição do projeto nos playoffs.
No currículo, ainda soma uma passagem como auxiliar técnico no time de Osasco, onde ajudou a equipe paulista a ser multicampeã. Com seis temporadas em Osasco (2016/17 a 2021/22), Spencer foi tetracampeão do Campeonato Paulista, campeão da Copa Brasil, além de um vice-campeonato da Superliga (2016/17).
O novo técnico do Sesi Vôlei Bauru tem como objetivo de carreira conquistar a Superliga, título que ainda falta em sua trajetória. Além de multicampeão no vôlei nacional, Spencer Lee chegou a ser auxiliar técnico na Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, participando da campanha medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.
Spencer Lee Christian Fjos Driessen Van Dijk
Nascimento: 14/06/1969 – Passos, Minas Gerais
Passagens por: Praia Clube, Rio do Sul, Osasco São Cristóvão Saúde, Vôlei Taubaté, Brasília Vôlei
Vice-campeão Superliga*
Campeão Copa Brasil*
Tetracampeão Paulista*
Tricampeão Mineiro*
*títulos como auxiliar técnico