Vivenciar experiências que unem natureza, cultura caipira, educação ambiental, interação com animais, trilhas e roteiros monitorados. Essa é a missão do Parque Caipira, uma propriedade rural localizada em Uchoa (175 quilômetros de Bauru), no noroeste do Estado de São Paulo.
O destino oferece muitas atividades divertidas e experiências para toda a família, com uma ampla variedade de atrações para adultos e crianças mergulharem na vida do campo, muita natureza, mundo dos bichos, jardim sensorial e um cantinho gastronômico no Café da Colônia, que lembra casa de vó.
Há 14 anos, o Café da Colônia nasceu em uma propriedade centenária da família como pioneiro no turismo rural do noroeste paulista, encantando paladares e corações com seu tradicional café da roça.
Por muitos anos, até o início da pandemia, ofereceu sabores e memórias afetivas, ao mesmo tempo em que desenvolvia, desde 2012, o turismo rural pedagógico com escolas e grupos.
Com a pandemia, foi reinventado o jeito de acolher. Vieram as experiências ao ar livre, os piqueniques e o contato direto com os animais. Foi assim que surgiu o Parque Caipira, um novo projeto que ampliou o propósito: oferecer ações educativas, culturais e gastronômicas em meio à natureza.
Após uma grande reforma iniciada em 2024, a nova etapa está em pleno vapor. Com a volta às aulas,os roteiros de turismo rural pedagógico estão ativos para recebendo grupos e escolas em experiências que unem natureza, cultura caipira, educação ambiental, interação com animais, trilhas e vivências monitoradas.
No Parque Caipira, as crianças mergulham na vida na roça, com atividades pedagógicas adequadas ao ambiente rural. Estas incluem caminhadas para explorar a natureza, conhecer a história dos dinossauros que viveram na região, contato com animais, atividades de jardinagem e muito mais. Também existe a proposta de celebrar aniversários no parque. A festa na roça tem ótimas opções para aproveitar os 50 mil m² como jogos, brincadeiras, música e muito mais.
SERVIÇO
Parque Caipira e Café da Colônia. Sítio Santa Rosa na Estrada Municipal CHU-060,. Rua Abel Rodrigues Castanheira, S/N, Uchoa (SP). contato@parquecaipira.com.br - Telefone: (17) 99122-2351. Site: parquecaipira.com.br - Instagram: @parquecaipira
Escola Livre da Natureza
APRENDER VIVENDO
O programa Escola Livre da Natureza reúne roteiros de turismo rural pedagógico que conectam teoria, prática e vivências ao ar livre, com atividades para diferentes faixas etárias.
Vida no Sítio
Cultura rural, contato com animais, experiências sensoriais e saberes do campo.
Origem da Vida
Fósseis, dinossauros, investigação científica e descobertas ligadas à paleontologia.
Raízes da Vida
Agroecologia, água, plantas, sustentabilidade e conexão com os ciclos da natureza.
Os roteiros podem ser realizados em meio período ou período integral, com monitoria, alimentação e experiências integradas em um ambiente onde aprender acontece pela observação, pela vivência e pelo encantamento.
QUEM CONDUZ AS VIVÊNCIAS
Uma equipe multidisciplinar une educação, cultura popular, ciência, recreação e gastronomia para transformar cada visita em experiência significativa.
Vó Maria (Con Lopes)
Saberes da roça e contação de histórias.
Prof. Giovanni
Paleontologia e educação científica.
Prof. Paulo
Agroecologia e vivências do roteiro Raízes da Vida.
Tio Hugo
Monitoria, recreação e dinâmicas lúdicas.
Claudia
Coordenação do turismo pedagógico e gestão do Parque Caipira.
Chef Pérsio
Experiências gastronômicas e culinária caipira.
Monitores especializados
Acompanhamento educativo e apoio inclusivo.
Uma equipe apaixonada por educação, natureza e cultura rural.
NOVA FASE
Parque Caipira
Turismo rural e pedagógico para grupos e escolas durante a semana. No segundo semestre, o parque retoma também o atendimento ao público, com trilhas, vivências, monitoria e degustações.
Café da Colônia
Retorna no segundo semestre com cafeteria à la carte, almoço caipira e eventos sociais e corporativos mediante agendamento.
ATRAÇÕES
Animais - Pato, peru, ganso, porco, pavão, galinha, carneiro, burrinha, cabrito, cavalo, vaca, bezerro, cachorro, coelho, porquinho da índia e muitos passarinhos
Natureza - Arvores, frutos e flores em terras de água abundante inspiram a todos a preservar as formas mais simples de vida
Vida na Roça - Imergir nos costumes do velho sítio: passear pelo pomar, ouvir histórias, provar comida de fogão a lenha, interagir com a natureza e os animais
Cafeteria - O Café da Colônia oferece aos visitantes do Parque Caipira, seus principais quitutes rurais produzidos na propriedade