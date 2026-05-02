Vivenciar experiências que unem natureza, cultura caipira, educação ambiental, interação com animais, trilhas e roteiros monitorados. Essa é a missão do Parque Caipira, uma propriedade rural localizada em Uchoa (175 quilômetros de Bauru), no noroeste do Estado de São Paulo.

O destino oferece muitas atividades divertidas e experiências para toda a família, com uma ampla variedade de atrações para adultos e crianças mergulharem na vida do campo, muita natureza, mundo dos bichos, jardim sensorial e um cantinho gastronômico no Café da Colônia, que lembra casa de vó.

Há 14 anos, o Café da Colônia nasceu em uma propriedade centenária da família como pioneiro no turismo rural do noroeste paulista, encantando paladares e corações com seu tradicional café da roça.