O trabalho é uma das formas mais concretas pelas quais o ser humano responde a Deus no mundo. Antes de ser salário, cargo, carreira ou reconhecimento, é vocação. Na Bíblia, o labor aparece desde o princípio da criação, quando Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Portanto, trabalhar não nasceu da ganância nem da Queda. O pecado feriu o trabalho, tornou-o pesado, cansativo e muitas vezes injusto, mas não destruiu sua dignidade original. Sua raiz permanece santa, porque o homem foi criado para servir, produzir e cooperar com Deus em sua criação. Uma das maiores perdas da vida acontece quando alguém abandona esse sentido e desiste antes mesmo de tentar. Depois de muitas frustrações, o fracasso antigo começa a parecer uma sentença para o futuro, e muitos passam a tratar como impossível aquilo que ainda poderia ser enfrentado com coragem, fé e responsabilidade.

Ontem no chamado Dia do Trabalho, o mundo novamente refletiu sobre o valor do labor. No Brasil entretanto, parte da cultura política em Brasília insiste em tratar um tema sério com lógica populista, como se fosse possível reduzir jornada, manter salários, preservar empregos e não repassar custos para ninguém. A CCJ da Câmara já aprovou a admissibilidade de propostas que miram o fim da escala 6x1 e discutem a redução da jornada semanal, inclusive de 44 para 36 horas. O problema é que uma mudança desse tamanho não pode ser vendida como mágica social. Se o trabalhador fosse remunerado apenas por hora, a conta seria mais direta. Mas obrigar o empregador a pagar o mesmo por menos tempo de trabalho, sem ganho real de produtividade, tende a pressionar empresas, estimular informalidade, encarecer produtos e reduzir contratações. Uma medida anunciada como proteção pode virar mais uma bomba no colo do próprio brasileiro. Nações prosperam quando valorizam o trabalho, a responsabilidade, a produtividade e a liberdade econômica. Quando o Estado tenta regular tudo e sufoca os ajustes naturais do mercado, ele não cria riqueza por decreto. Muitas vezes apenas distribui custos que alguém, inevitavelmente, terá de pagar.

A Escritura ensina que Deus abençoa a diligência e corrige a ociosidade. Provérbios exalta as mãos que trabalham. Paulo ordena que o cristão trabalhe com tranquilidade e coma o próprio pão. Aos colossenses ele afirma que tudo deve ser feito de coração, como para o Senhor. Isso muda o sentido de cada tarefa honesta. A mesa arrumada, o paciente atendido, a aula preparada, a roupa lavada, a terra cultivada, a venda justa, a planilha organizada e o filho cuidado podem ser recebidos por Deus como serviço santo quando feitos com fidelidade.