A liturgia deste 5º domingo da Páscoa nos convida a contemplar uma verdade que sustenta a fé da Igreja desde o início: Jesus nunca nos abandona. Mesmo quando não o vemos, Ele permanece presente, conduzindo, fortalecendo e sustentando o seu povo.

Na Primeira Leitura (At 6,1-7), vemos a Igreja nascente enfrentando desafios concretos. O número de discípulos cresce, surgem tensões internas e a necessidade de organização se impõe. As viúvas de origem grega estavam sendo esquecidas, e isso gera murmuração. Os apóstolos, iluminados pelo Espírito, não ignoram o problema. Pelo contrário, discernem uma solução: escolhem sete homens cheios do Espírito e de sabedoria para o serviço, enquanto eles permanecem firmes na oração e na Palavra. Esse episódio revela algo profundo: o crescimento da Igreja não é fruto apenas de esforço humano, mas da presença viva de Jesus. É Ele quem conduz sua Igreja, inspirando decisões, levantando servidores e organizando a comunidade. Quando o texto afirma que "a Palavra do Senhor se espalhava", está dizendo que o próprio Cristo continua agindo. A Igreja cresce porque Jesus está com ela. Ele não abandona sua comunidade, mesmo em meio às dificuldades.

Na Segunda Leitura (1Pd 2,4-9), São Pedro aprofunda ainda mais essa certeza. Ele apresenta Cristo como a "pedra viva", rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. E nós, unidos a Ele, também nos tornamos "pedras vivas", formando um edifício espiritual. Ou seja, não estamos sozinhos: fazemos parte de algo maior, sustentado pelo próprio Cristo. São Pedro também nos lembra que somos "raça escolhida, sacerdócio do Reino, nação santa". Essa dignidade não vem de nós mesmos, mas de Jesus que nos chama e nos envia. Somos escolhidos para anunciar as maravilhas de Deus, porque Ele está conosco. Não se trata de uma missão solitária, mas de uma participação na própria missão de Cristo. Ele continua anunciando através da sua Igreja. Ele continua chamando pessoas das trevas para a sua luz. Jesus não abandona aqueles que escolheu.