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FORA DAS RUAS

Foragido, ladrão é preso em frente à sua casa pelo Baep em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Viaturas da PM na sede do 13.º Baep, em Bauru
Viaturas da PM na sede do 13.º Baep, em Bauru

Mais um ladrão, que já havia sido preso por roubo e havia cometido furto recentemente, foi preso em Bauru, na noite desta quarta-feira (30), no Núcleo Mary Dota, por uma equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). Os policiais o abordaram em via pública, em frente ao imóvel onde reside, e constataram que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça.

O fato é observado como uma resposta à sociedade diante de inúmeros furtos que ocorrem diariamente no município. O indivíduo foi detido e conduzido ao Plantão Policial de Bauru, onde permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça. A identidade dele não foi revelada.

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