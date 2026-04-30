Mais um ladrão, que já havia sido preso por roubo e havia cometido furto recentemente, foi preso em Bauru, na noite desta quarta-feira (30), no Núcleo Mary Dota, por uma equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). Os policiais o abordaram em via pública, em frente ao imóvel onde reside, e constataram que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça.

O fato é observado como uma resposta à sociedade diante de inúmeros furtos que ocorrem diariamente no município. O indivíduo foi detido e conduzido ao Plantão Policial de Bauru, onde permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça. A identidade dele não foi revelada.