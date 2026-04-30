Neste feriado do Dia Internacional do Trabalhador (sexta-feira, 1 de maio), confira quais os serviços e centros comerciais que estarão em funcionamento.
O expediente administrativo da Prefeitura de Bauru será encerrado às 18h desta quinta-feira (30/4), retornando às 8h de segunda-feira (4/5).
CALÇADÃO DA RUA BATISTA DE CARVALHO: Lojas fechadas na sexta-feira. No sábado, o comércio abre normalmente.
SHOPPINGS
O Boulevard Shopping terá horário de atendimento diferenciado no feriado do Dia do Trabalho. As lojas funcionarão das 12h às 20h, e a praça de alimentação/lazer das 11h às 22h. O cinema funcionará conforme programação disponível no site: https://www.boulevardshoppingbauru.com.br/cinema.
O Bauru Shopping, nesta sexta-feira (1º de maio), terá lojas abertas das 12h às 20h, e a Praça de Alimentação abrirá das 11h às 22h. As sessões de cinema seguem a programação disponível no site oficial www.baurushopping.com.br/cinema.asp
BANCOS: As agências bancárias não funcionarão nesta sexta-feira, mas os caixas eletrônicos estarão disponíveis para saques, depósitos e pagamentos.
SAÚDE: Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços funcionam até quinta-feira (30/04), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na segunda-feira (04/05), às 8h.
CONSELHO TUTELAR: O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
DAE: O expediente administrativo termina às 17h desta quinta-feira (30/04), retornando às 8h de segunda-feira (04/05). Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município, bem como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados ao Serviço de Atendimento ao Público por meio do 0800-771 0195, que recebe ligações de telefone fixo e celular, ou 3235-6140 e 3235-6179, para ligações feitas por aparelho celular. O atendimento acontece 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados. Equipes técnicas de manutenção estarão trabalhando em esquema de plantão para atender as demandas emergenciais.
FEIRAS LIVRES: As feiras livres funcionam normalmente todos os dias.
PARQUES MUNICIPAIS
Zoológico
Sexta-feira, sábado e domingo: das 8h às 17h.
Jardim Botânico
Todos os dias: das 8h às 16h.
Horto Florestal
Área de lazer externa: aberta todos os dias das 7h às 17h.
Trilhas internas: abertas no sábado das 7h às 11h, e fechadas na sexta-feira e domingo. O Centro de Educação Ambiental encerra o expediente na quinta-feira, retomando as atividades na segunda-feira, às 8h.
Bosque da Comunidade
Todos os dias: das 7h às 17h30.
ECOPONTOS: Os Ecopontos funcionam na sexta-feira e no domingo das 8h às 16h, e no sábado das 7h às 19h.
ECOVERDE: O Ecoverde funciona na sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h, no sábado das 8h às 13h, e ficará fechado no domingo.
COLETA SELETIVA: A coleta seletiva fica suspensa na sexta-feira e funciona normalmente no sábado.
POUPATEMPO: O Poupatempo ficará fechado na sexta-feira, funciona no sábado das 9h às 13h, e ficará fechado no domingo, retornando na segunda-feira às 9h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.
COHAB: A Cohab encerra os atendimentos nesta sexta-feira (30/04), às 17h, retomando o funcionamento na segunda-feira (04/05), às 8h.
EMDURB: A Emdurb informa que não terá expediente administrativo na sexta-feira (01/05). Ficam mantidos os serviços do Terminal Rodoviário e Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Setor de Implantação e Manutenção Semafórica, Cemitérios Municipais e Funerária. Não haverá coleta de lixo orgânico na sexta-feira (01/05), e o serviço será retomado no sábado (02/05).
TRANSPORTE COLETIVO
Dia 01/05 (sexta-feira) – as linhas operarão com a tabela de DOMINGO E FERIADO
Dia 02/05 (sábado) – as linhas operarão com a tabela de SÁBADO até às 19h. Após este horário, operarão com a tabela de DOMINGO E FERIADO
Dia 03/05 (domingo) – as linhas operarão com a tabela de DOMINGO E FERIADO