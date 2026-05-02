A TOP FM de Bauru lança nesta segunda-feira (4), às 21h, uma novidade em sua grade: o já consagrado podcast “E aí, Colim?”, que promete trazer conteúdo dinâmico e análises com personalidade para o público da região. De acordo com a emissora, o programa chega com uma proposta leve e envolvente, apostando em conversas atuais e temas que despertam o interesse dos ouvintes. A atração será exibida semanalmente pela rádio, ampliando também a presença do formato podcast na programação tradicional.

O podcast já possui histórico em plataformas digitais, onde apresenta entrevistas e debates sobre assuntos diversos — incluindo temas policiais, sociais e acontecimentos de impacto — conduzidos pelo apresentador Alexandre Colim.

Além da transmissão na rádio, o conteúdo do “E aí, Colim?” também pode ser acompanhado em plataformas online como YouTube e serviços de streaming, reforçando a estratégia multiplataforma do projeto. Novo novo canal, a expectativa é ampliar o alcance do podcast e consolidar ainda mais sua conexão com o público de Bauru e região.