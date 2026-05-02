Anne Hathaway caminha por Nova York com pressa, tão atrapalhada que quase é atropelada ao cruzar a rua. Em meio à correria, letreiros com fontes de ar casual, comuns em comédias e romances dos anos 2000, exibem os créditos iniciais. A sensação é de estar revendo "O Diabo Veste Prada", que começava com uma sequência muito parecida. Mas se há 20 anos a corrida estabanada de Hathaway acontecia ao som de "Suddenly I See", de KT Tunstall, agora são Lady Gaga, Miley Cyrus e Dua Lipa que desfilam na continuação.

Com estreia nesta quinta-feira (30), "O Diabo Veste Prada 2" pendura referência atrás de referência em seu guarda-roupa nostálgico, mas não deixa que o aceno ao passado defina a sua trama. Da mesma forma que o longa de 2006 se tornou um marco geracional justamente por capturar, de maneira afiada e glamorosa, a sua época, a sequência de 2026 quer ser ela própria um novo marco, atualizando sua história e personagens à luz das mudanças que abateram a cultura e a mídia nas últimas duas décadas.

Esse registro de uma época se faz presente, por coincidência, até mesmo no elenco. Se em 2006 o longa ajudou a projetar e também se aproveitou da ascensão meteórica de Hathaway e Emily Blunt, em 2026 a produção é alavancada por uma segunda era de ouro das atrizes -ambas se preparam para lançar dois dos principais blockbusters do ano, a primeira com "A Odisseia", de Christopher Nolan, e a segunda com "Dia D", de Steven Spielberg. E, apesar de seus diretores, é possível que "O Diabo Veste Prada 2" gere mais burburinho que eles. "As crianças estavam aguardando, as mulheres estavam aguardando, os homens gays estavam aguardando e os homens héteros também -no original, pela primeira vez ouvi de homens héteros que eles entendiam o que uma personagem minha sentia", brincou Meryl Streep no programa Good Morning America.