A Secretaria de Cultura de Bauru realiza a 1ª Mostra de Teatro Musical de Bauru neste sábado (2), às 20h, no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves'. Os ingressos online já foram encerrados, e no dia do evento serão disponibilizados 158 ingressos de forma presencial, a partir das 19h30, no Teatro Municipal.
A Mostra de Teatro Musical reunirá grupos, escolas e artistas que vêm fortalecendo o gênero no município. O teatro musical vive um momento de expansão no Brasil, com crescimento de produções autorais, formação técnica e maior circulação de espetáculos.
Inspirado por esse movimento nacional, Bauru também passa a consolidar sua cena local, com o surgimento de novas companhias, produtoras e iniciativas formativas voltadas ao gênero.
Dentro desse contexto, a Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes - antiga Divisão de Ensino às Artes (DEA), iniciou um curso de teatro musical aberto à população, em 2025. Como resultado, foi criado o espetáculo autoral 'A Maldição das Uvas de Salerno', inspirado na história da figura bauruense Eny Cesarino, marcando um importante passo na valorização da produção artística local.
A Mostra surge como uma ação estratégica para incentivar a profissionalização dos artistas da cidade, promovendo intercâmbio entre grupos e ampliando o acesso do público ao teatro musical. Para esta primeira edição, foram convidados coletivos que atuam diretamente na área, consolidando um panorama atual da produção bauruense.
SERVIÇO
1ª Mostra de Teatro Musical de Bauru
Data - 2/5 (sábado), às 20h
Local - Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves' - Avenida Nações Unidas, 8-9 - Centro
Entrada gratuita - retirada de ingressos a partir das 19h30, no Teatro Municipal
ESPETÁCULOS
- DEA, com três números de 'A Maldição das Uvas de Salerno'
- Arte em Cena Bauru, com dois números de 'Jeca Tatu - O Musicar'
- Cia de Artes Fulvia Goulart, com um número de 'Cabaret'
- O Tramma, com três números de 'Anastácia - O Musical'
WORKSHOPS
Além da Mostra, nos dias 4, 8 e 15 de maio, profissionais das companhias convidadas vão ministrar workshops voltados aos alunos da DEA e também abertos a artistas locais e ao público. As atividades serão das 19h às 21h, no Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva', na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro, com participação gratuita e inscrições realizadas no local, no dia e horário de cada encontro.
Os workshops abordarão temas como profissionalização na área, história do teatro musical, atuação e voz. A programação vai contar com os workshops do Arte em Cena Bauru, no dia 4, O Tramma, no dia 8, e a Cia de Artes Fulvia Goulart, no dia 15 de maio.