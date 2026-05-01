A Secretaria de Cultura de Bauru realiza a 1ª Mostra de Teatro Musical de Bauru neste sábado (2), às 20h, no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves'. Os ingressos online já foram encerrados, e no dia do evento serão disponibilizados 158 ingressos de forma presencial, a partir das 19h30, no Teatro Municipal.

A Mostra de Teatro Musical reunirá grupos, escolas e artistas que vêm fortalecendo o gênero no município. O teatro musical vive um momento de expansão no Brasil, com crescimento de produções autorais, formação técnica e maior circulação de espetáculos.

Inspirado por esse movimento nacional, Bauru também passa a consolidar sua cena local, com o surgimento de novas companhias, produtoras e iniciativas formativas voltadas ao gênero.