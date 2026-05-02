O artista Pedro do Cordel - ativista cultural, músico, poeta e diretor da Cordelteca Gonçalo Ferreira, em Bauru - inicia mais um importante desafio em sua trajetória: o projeto EnCanta Cordel na Estrada. A iniciativa levará arte, cultura e cidadania para os municípios de Uru, Pongaí, Presidente Alves e Reginópolis, promovendo uma programação diversa e acessível.

O projeto reúne palestra, show musical com Pedro do Cordel, distribuição de cordéis, oficina de isogravura e ações voltadas à economia criativa.

Mais do que um circuito cultural, o EnCanta Cordel na Estrada propõe a integração entre arte e responsabilidade social, fortalecendo a rede de combate ao câncer em parceria com as secretarias municipais de Saúde, Educação e Cultura das cidades participantes.