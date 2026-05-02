A Cia. Camarim apresenta, durante todo o mês de maio, o espetáculo gratuito "João Contramão!", uma comédia que utiliza a linguagem do palhaço para educar crianças e adultos sobre a segurança no trânsito.
Integrando a programação do Festival de Teatro da companhia e as ações do Maio Amarelo, as apresentações percorrem diversos espaços de Bauru, como o Teatro Municipal e a Biblioteca Rodrigues de Abreu, com o objetivo de promover a cultura e a paz nas vias públicas.
Uma família de palhaços que se envolve em confusões devido à falta de atenção no dia a dia: essa é a premissa de "João Contramão!".
Escrita por Bruno Wan-Dick, a peça busca despertar o público, desde a infância, para os cuidados necessários nas ruas, seja no papel de pedestre, passageiro ou condutor. De forma lúdica e bem-humorada, a obra retrata situações típicas do cotidiano, como o uso do celular ao volante e as distrações com crianças no carro, transformando erros comuns em lições valiosas.
"Por meio do teatro e da linguagem do palhaço, queremos ampliar a percepção do espectador sobre como o comportamento humano impacta no trânsito. A peça mostra a relação mútua entre direitos e deveres, instigando a responsabilidade coletiva", ressalta Bruno Wan-Dick, líder da Cia. Camarim.
EDUCAÇÃO E PARCERIA
A iniciativa conta com o apoio da Emdurb. Para Anauá Carina de Campos Moreira, chefe do Setor para o Trânsito e Mobilidade da empresa, o teatro é uma ferramenta fundamental de prevenção: "É uma forma de levar informações sobre o bom comportamento de maneira divertida, facilitando a absorção da conduta preventiva pelo público", afirma.
As apresentações celebram os mais de 20 anos de história da Cia. Camarim. Além das datas de maio, o Festival, que possui formato itinerante, já prevê novos espetáculos para o mês de junho.
Programação
Data: 3/5 (domingo)
Horário: 16h
Espetáculo: João Contramão!
Local: Teatro Municipal. Avenida Nações Unidas, 8-9, Centro.
Data: 16/5 (sábado)
Horário: 10h
Espetáculo: João Contramão!
Local: Projeto Girassol. Rua João Prudente Sobrinho, 1-97, Fortunato Rocha Lima.
Data: 28/5 (quinta)
Horário: 9h e às 14h30
Espetáculo: João Contramão!
Local: Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu. Avenida Nações Unidas, 8-9, Centro
Data: 29/5 (sexta)
Horário: 8h30 e às 14h
Espetáculo: João Contramão!
Local: Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu. Avebida Nações Unidas, 8-9, Centro
Data: 30/5 (sábado)
Horário: 10h
Espetáculo: João Contramão!
Local: Projeto Crianças em Ação. Rua Padre Donizete Tavares de Lima, 3-31, Jardim Ferraz