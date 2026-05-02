A Cia. Camarim apresenta, durante todo o mês de maio, o espetáculo gratuito "João Contramão!", uma comédia que utiliza a linguagem do palhaço para educar crianças e adultos sobre a segurança no trânsito.

Integrando a programação do Festival de Teatro da companhia e as ações do Maio Amarelo, as apresentações percorrem diversos espaços de Bauru, como o Teatro Municipal e a Biblioteca Rodrigues de Abreu, com o objetivo de promover a cultura e a paz nas vias públicas.

Uma família de palhaços que se envolve em confusões devido à falta de atenção no dia a dia: essa é a premissa de "João Contramão!".