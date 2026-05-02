02 de maio de 2026
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Bauru tem projeto gratuito de badminton

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Professor Emerson e os competidores João, Davi, Marco, Tony, Jeremy e Doni nos Jogos Abertos do Interior de 2025
Professor Emerson e os competidores João, Davi, Marco, Tony, Jeremy e Doni nos Jogos Abertos do Interior de 2025

A imensa maioria dos bauruenses não sabe, mas a cidade possui um projeto de aulas gratuitas para crianças, jovens e adultos de badminton, esporte tradicionalíssimo nas Olimpíadas que, para jogar, só precisa de um espaço com rede específica, raquete e peteca. Este trabalho é desenvolvido pelo educador físico Emerson Fabiano Silva no Ginásio Darcy Improta, na Vila Santa Luzia, e as inscrições estão abertas. Não é necessário possuir ou comprar equipamento.

As aulas, desde a introdutória ao avançado, são ministradas voluntariamente por Emerson às segundas, das 18h às 20h, e às quartas, das 18h30 às 20h30. "Comecei este projeto em 2011, em Agudos, onde ele ainda existe e é forte por lá, e estendemos para Bauru em 2022", recorda ele.

Emerson disse que, além do treino do projeto, existe a equipe de alto rendimento que representa a Secretaria Municipal de Esportes (Semel). O time de badminton foi campeão duas vezes dos Jogos Regionais no masculino, em 2022 e 2025, e tem dois troféus de prata desta mesma competição em 2023 e 2024. No feminino, a equipe foi vice-campeã dos Regionais de 2024 e obteve três troféus de bronze, em 2022, 2023 e 2025.

Interessados em conhecer o esporte podem se dirigir ao ginásio nos dias e horários das aulas ou então enviar mensagem de Whats para 14 99687-3414. Instagram: @badmintonaaesp.

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