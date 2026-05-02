02 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRADIÇÃO

Cavalgada de Piratininga será neste domingo

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JC Arquivo
Piratininga (13 quilômetros de Bauru) recebe neste domingo (3) a Cavalgada 2026
Piratininga (13 quilômetros de Bauru) recebe neste domingo (3) a Cavalgada 2026

Piratininga (13 quilômetros de Bauru) recebe neste domingo (3) a Cavalgada 2026, que irá reunir cavaleiros, amazonas e comitivas da região em um dia de tradição e confraternização.

A concentração dos participantes começa às 8h, com saída prevista para as 10h, partindo do final da Serra - Célida Soares e seguindo até o Recinto Bertino Pinoti.

Durante o evento, não será permitida a entrada com bebidas, já que haverá venda no local, com a renda destinada ao Fundo de Solidariedade do município.

Como incentivo aos participantes, será oferecida uma marmita gratuita por cavaleiro. Informações podem ser obtidas pelo (14) 99794-5678 (Paulo Gold Ranch).

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários