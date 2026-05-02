A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru (FERSB) está com inscrições abertas para dois processos seletivos para funções com vagas em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) e Bauru. Os salários variam entre R$ 1.894,20 e R$ 3.589,94, de acordo com o cargo, e as inscrições devem ser feitas de forma online.

Para Pederneiras, a oportunidade é para psicólogo, com carga horária de 30 horas semanais, salário no valor de R$ 3.200,12 e cartão alimentação de R$ 1,2 mil. Também há a possibilidade de atuação em Bauru.

Os interessados devem acessar o link https://www.consesp.com.br/ e fazer sua inscrição até o dia 3 de maio. O valor da taxa é de R$ 50,00 e a aplicação da prova objetiva está prevista para 17 de maio, às 8h.