A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru (FERSB) está com inscrições abertas para dois processos seletivos para funções com vagas em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) e Bauru. Os salários variam entre R$ 1.894,20 e R$ 3.589,94, de acordo com o cargo, e as inscrições devem ser feitas de forma online.
Para Pederneiras, a oportunidade é para psicólogo, com carga horária de 30 horas semanais, salário no valor de R$ 3.200,12 e cartão alimentação de R$ 1,2 mil. Também há a possibilidade de atuação em Bauru.
Os interessados devem acessar o link https://www.consesp.com.br/ e fazer sua inscrição até o dia 3 de maio. O valor da taxa é de R$ 50,00 e a aplicação da prova objetiva está prevista para 17 de maio, às 8h.
Em Bauru, serão contratados profissionais para atuar na sede da entidade nas funções de assistente administrativo e agente de administração, ambas com carga horária de 40 horas semanais.
Para o primeiro cargo, o salário será de R$ 1.894,20 e taxa de inscrição de R$ 13,00. Já para o segundo, o salário é de R$ R$ 3.589,94, e taxa de R$ 15,00. A data prevista para a prova é 24 de maio, em Bauru.
O cadastro está disponível pelo link https://www.omniconcursospublicos.com.br/, e as inscrições terminam no dia 5 de maio. Os editais completos podem ser acessados através do link https://www.fundacaosaude.com.br/concurso/categoria/24/processo-seletivo/ .