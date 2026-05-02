O último final de semana da 46.ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) será marcado pelos shows de Gustavo Mioto e Turma do Pagode, com entrada gratuita, provas de laço em dupla, rodeio em touros e diversas exposições.

"Aproveito para convidar o público de Lençóis Paulista e região para comparecerem ao nosso recinto e aproveitarem toda a estrutura que temos à disposição", ressalta o diretor da produtora da festa, a Organização Estrela, Lucas Regazzo da Facilpa.

O rodeio em touros Equipe Rozeta vai pagar R$ 25 mil aos melhores competidores. As competições começaram na quinta-feira (30) e seguem até domingo (3) e estão confirmadas as companhias Monte Cristo, Escama de Prata e Meninos da Pecuária.