O último final de semana da 46.ª Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista) será marcado pelos shows de Gustavo Mioto e Turma do Pagode, com entrada gratuita, provas de laço em dupla, rodeio em touros e diversas exposições.
"Aproveito para convidar o público de Lençóis Paulista e região para comparecerem ao nosso recinto e aproveitarem toda a estrutura que temos à disposição", ressalta o diretor da produtora da festa, a Organização Estrela, Lucas Regazzo da Facilpa.
O rodeio em touros Equipe Rozeta vai pagar R$ 25 mil aos melhores competidores. As competições começaram na quinta-feira (30) e seguem até domingo (3) e estão confirmadas as companhias Monte Cristo, Escama de Prata e Meninos da Pecuária.
Neste sábado (2), a programação da Facilpa começa às 8h30 com os julgamentos dos animais da raça mangalarga e ovinos de todas as raças, além da classificatória para a aguardada prova do laço. A partir das 20h, ocorre a tradicional exposição de pássaros.
Às 20h30, será realizada a prova de laço em dupla - Equipe Miguel Zambon. Às 21h30, terá início o rodeio em touros. Os shows começam às 22h30 (Elis Just e Gustavo Mioto) e Leda Mello, no Palco Capital do Livro, seguidos de JB Barbosa no Palco Camarote.
No domingo (3), às 8h30, será realizada a 29.ª Exposição e Julgamento de Cães Puros, Mestiços e Vira-latas. Às 15h, será a vez da Exposição de pássaros. Às 20h, ocorre a final da prova de laço - Equipe Miguel Zambon e também a final do rodeio em touros.
A feira será encerrada com show da Turma do Pagode, às 21h30, Helder Santos, no Palco Capital do Livro, e DJ Morcego no Palco Camarote após o show principal. A Facilpa é realizada pela Prefeitura de Lençóis Paulista, com produção da Organização Estrela.
A feira será encerrada com show da Turma do Pagode, no domingo, às 21h30 (Foto: Reprodução)