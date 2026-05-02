O Serviço de Atendimento Referenciado em Autismo (SARA), da Unimed Bauru, realizou, ao longo do mês de abril, uma programação especial em alusão ao Mês de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre o assunto, além de reforçar a importância da inclusão, do acolhimento e do cuidado com famílias atípicas.

Durante o período, foram promovidas diversas atividades, como participação em eventos, capacitações e ações voltadas ao acolhimento familiar. "As iniciativas buscaram disseminar informação qualificada e fortalecer a rede de apoio às famílias, algo que já temos como foco no nosso atendimento e estamos sempre procurando aprimorar", destacou a gerente do SARA, Marcela Paulin Fraile.

Um dos destaques da programação foi a realização de uma semana dedicada ao Acolhimento Familiar, com foco na escuta ativa, no apoio emocional e na troca de experiências entre famílias. "A ação proporcionou um ambiente acolhedor e respeitoso, favorecendo o fortalecimento dos vínculos e o compartilhamento de vivências", frisou Marcela.