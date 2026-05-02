Com foco na conscientização e na redução de mortes e sinistros nas vias brasileiras, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) lançou, na quarta-feira (29), em Brasília, a campanha Maio Amarelo 2026. Neste ano, a iniciativa traz como tema "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas" e reforça a importância da responsabilidade coletiva para um trânsito mais seguro.

"O Maio Amarelo é um chamado à consciência coletiva. Quando falamos em enxergar o outro no trânsito, falamos sobre respeito, responsabilidade e preservação da vida. Cada atitude segura faz toda a diferença e salva vidas", destacou o secretário nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adrualdo Catão.

A ação é promovida em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) e o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).