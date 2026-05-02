Com foco na conscientização e na redução de mortes e sinistros nas vias brasileiras, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) lançou, na quarta-feira (29), em Brasília, a campanha Maio Amarelo 2026. Neste ano, a iniciativa traz como tema "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas" e reforça a importância da responsabilidade coletiva para um trânsito mais seguro.
"O Maio Amarelo é um chamado à consciência coletiva. Quando falamos em enxergar o outro no trânsito, falamos sobre respeito, responsabilidade e preservação da vida. Cada atitude segura faz toda a diferença e salva vidas", destacou o secretário nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adrualdo Catão.
A ação é promovida em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) e o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).
MAIO AMARELO
Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Maio Amarelo é um movimento mundial de conscientização para a redução de sinistros e mortes no tráfego. A iniciativa busca estimular a participação da sociedade em ações coordenadas de segurança e reforça a necessidade de atitudes mais responsáveis e humanas nas vias.
No Brasil, o movimento é coordenado pela Senatran e conta com a adesão de órgãos públicos, entidades do setor de transporte, empresas e organizações da sociedade civil, o que amplia o alcance das iniciativas educativas e fortalece a promoção da segurança viária em todo o país.
A diretora do Departamento de Segurança no Trânsito da Senatran, Maria Alice Nascimento, afirmou que o Maio Amarelo não é apenas uma campanha, é um chamado à consciência, à responsabilidade e à vida. "O trânsito é feito de pessoas com nomes, histórias e sonhos. Quando entendemos que não estamos sozinhos no tráfego e que cada decisão nossa impacta diretamente a vida do outro, tudo pode começar a mudar", finalizou.
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