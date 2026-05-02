"Como eu estou dirigindo?". Você já parou para se fazer essa pergunta? Afinal, o que está acontecendo com o trânsito de Bauru nos últimos anos? Fato é que ele está piorando, segundo os próprios motoristas e especialistas no assunto. A cada novo dia, aumenta o número de conversões arriscadas, o desrespeito ao semáforo e à placa de Pare. Cada vez menos as pessoas usam a seta, sem contar os registros de filas intermináveis que transformam trajetos curtos em gargalos que testam a resistência. Outro detalhe percebido é que, diferentemente da Capital, no Interior, quando você tenta uma ultrapassagem, há motoristas que aceleram propositalmente, em um ato de egoísmo, para fechar e não permitir a mudança de faixa.

NÚMEROS

No comparativo do primeiro trimestre de 2026 com o mesmo período de 2025 e 2024, levando em consideração apenas o perímetro urbano, segundo dados da Emdurb, ou seja, sem contar as rodovias, Bauru teve neste ano, entre janeiro e março, 516 acidentes de trânsito, sendo 277 deles com vítimas. Foram 17 os atropelamentos e o número de óbitos chegou a 8.