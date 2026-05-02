A equipe Octopus, da escola Sesi Senai Bauru, está entre os representantes brasileiros na etapa mundial da FIRST Robotics Competition (FRC), a FIRST Championship, que começou na última terça-feira (29) e segue até este sábado (2), em Houston, nos Estados Unidos. O grupo participa do evento apresentando o Octobook, projeto educacional criado para ampliar o acesso ao ensino de tecnologia e inovação.

Na competição, quatro equipes de robótica do Sesi-SP representam o Brasil ao lado de outros times nacionais. Ao todo, sete equipes brasileiras disputam a FRC, torneio que reúne mais de 360 equipes de 13 países.

Formadas por estudantes do Ensino Médio, as equipes desenvolvem robôs de porte industrial, com até 56 quilos, preparados para desafios de alta complexidade dentro da arena. Durante as partidas, as máquinas precisam executar tarefas com precisão, estratégia e agilidade em ambiente altamente competitivo.