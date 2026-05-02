Essa entrevista oportuna concedida para o jornal Valor pelo ex-presidente do BC na gestão de FHC Armínio Fraga me fez lembrar da palestra que assisti no final da década de 80, do século passado, do ex-secretário de Estado dos EUA Henry Kissinger, na FAAP, em São Paulo. Quando, no final de sua fala, advertiu os presentes: prestem atenção à China, com o surgimento da globalização!

E hoje, esse país de regime autoritário, como diz Armínio, porém, com postura pró-mercado, com projetos de longuíssimo prazo, e que vive da pujança de suas exportações, fez o que muitos países, incluindo o Brasil e principalmente os EUA, não fizeram. A China, investiu pesado em educação, ciência e tecnologia, e muito em infraestrutura, etc.

E com seus superávits no comércio bilateral, acumula gigantesca reservas cambiais. Porém, é muito preocupado com essa transição hegemônica que ocorre, Armínio diz: “A ordem global acabou; não adianta pintar um quadro róseo”! E: “Os EUA não são mais o G1”! Os países estão muito endividados.