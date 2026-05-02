Segundo presidente da República do Brasil, Floriano Peixoto era chamado de "Marechal de Ferro" pelos aduladores, enquanto os detratores o apelidavam de "C... de ferro". Era um sujeito autoritário, vingativo e renitente, do tipo "só pra contrariar". A primeira das suas vítimas foi a Constituição de 1891 que dispunha, com toda clareza: haverá nova eleição em caso de impedimento do presidente da República, por renúncia ou qualquer outra causa, antes de completados dois anos de mandato. Floriano era vice de Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente. Outro egocêntrico, despido de qualquer senso de humor. Abandonou o posto quando se julgou contrariado pelos generais do Exército. Floriano assumiu e não convocou a eleição. O legislativo passou a rejeitar tudo o que vinha do Palácio, inclusive os cinco indicados à Suprema Corte de Justiça.

Depois de 132 anos, o Senado volta a derrotar um presidente, desta vez legalmente eleito, mas politicamente desgastado pelo tempo de uso. Por 42 votos contrários e 32 a favor, Jorge Messias, advogado-geral da União, indicado por Lula para o STF foi rejeitado depois de uma sabatina que durou oito horas. O artífice da maior derrota de Lula 3 tem nome e sobrenome: Davi Alcolumbre (UB-AP), presidente do Senado.

A derrota governista tem forte peso simbólico e institucional. Alcolumbre preferia a indicação do seu antecessor na presidência da Casa, o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG). Lula, desde novembro do ano passado vinha negociando nos bastidores a conquista de votos para o seu apadrinhado. Na queda de braço Alcolumbre levou a melhor, amparado pelos líderes bolsonaristas. Lula sai enfraquecido do episódio no seu projeto de mais um mandato.