O trânsito de Bauru tem suas pérolas e seus mistérios. Um acidente chamou a atenção de pedestres e motoristas nesta manhã de quinta-feira (30), quando um automóvel Nissan Kicks novo, recém-lançado, ficou preso no canteiro central entre a rua Henrique Savi e a Praça Antônio José Miziara, ao lado do Parque Vitória Régia.

Por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor ou condutora teria perdido o controle da direção ou tentado fazer a conversão em local inapropriado. A Polícia Militar foi acionada, assim como um guincho.

O JCNET não localizou o proprietário para obter esclarecimentos. Apesar de na imagem aparecer uma ambulância, ela estaria a serviço do Hospital das Clínicas. Não há informações sobre feridos.