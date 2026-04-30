01 de maio de 2026
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PÉROLAS NO TRÂNSITO

Carro fica preso em canteiro próximo ao Vitória Régia em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução Acontecendo Bauru/Vibe 360Br
Nissan Kicks foi lançado no Brasil há menos de 1 ano
Nissan Kicks foi lançado no Brasil há menos de 1 ano

O trânsito de Bauru tem suas pérolas e seus mistérios. Um acidente chamou a atenção de pedestres e motoristas nesta manhã de quinta-feira (30), quando um automóvel Nissan Kicks novo, recém-lançado, ficou preso no canteiro central entre a rua Henrique Savi e a Praça Antônio José Miziara, ao lado do Parque Vitória Régia.

Por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor ou condutora teria perdido o controle da direção ou tentado fazer a conversão em local inapropriado. A Polícia Militar foi acionada, assim como um guincho.

O JCNET não localizou o proprietário para obter esclarecimentos. Apesar de na imagem aparecer uma ambulância, ela estaria a serviço do Hospital das Clínicas. Não há informações sobre feridos.

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