01 de maio de 2026
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FLAGRADO POR CÂMERA

Homem é preso ao invadir ex-sede de agência para furtar em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Quando os policiais chegaram, localizaram ao lado dele uma mochila contendo barras de cobre retiradas dos equipamentos de ar condicionado e um extintor de incêndio com um suporte metálico
Quando os policiais chegaram, localizaram ao lado dele uma mochila contendo barras de cobre retiradas dos equipamentos de ar condicionado e um extintor de incêndio com um suporte metálico

Um homem foi preso em flagrante por equipes da 1.ª Companhia (1.ª Cia) da Polícia Militar (PM), na madrugada desta sexta-feira (1), em Bauru, após invadir um prédio na rua Rubens Pagani, no Jardim Estoril IV, onde antes funcionava uma agência bancária, para praticar um furto.

De acordo com o registro policial, por volta das 2h30, equipe de uma empresa de monitoramento visualizou o suspeito no interior do imóvel, por meio de câmeras de segurança, e acionou a PM.

Quando os policiais chegaram, localizaram ao lado dele uma mochila contendo barras de cobre retiradas dos equipamentos de ar condicionado e um extintor de incêndio com um suporte metálico.

O homem foi conduzido ao plantão policial e autuado em flagrante por tentativa de furto. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

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