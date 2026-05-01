Um homem foi preso em flagrante por equipes da 1.ª Companhia (1.ª Cia) da Polícia Militar (PM), na madrugada desta sexta-feira (1), em Bauru, após invadir um prédio na rua Rubens Pagani, no Jardim Estoril IV, onde antes funcionava uma agência bancária, para praticar um furto.

De acordo com o registro policial, por volta das 2h30, equipe de uma empresa de monitoramento visualizou o suspeito no interior do imóvel, por meio de câmeras de segurança, e acionou a PM.

Quando os policiais chegaram, localizaram ao lado dele uma mochila contendo barras de cobre retiradas dos equipamentos de ar condicionado e um extintor de incêndio com um suporte metálico.