01 de maio de 2026
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REGIÃO DE BOTUCATU

Homem é preso após golpear dois cães com facão; um deles morreu

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Guardas civis municipais encontraram marcas de sangue dos animais no quintal da casa do suspeito
Guardas civis municipais encontraram marcas de sangue dos animais no quintal da casa do suspeito

Um homem de 65 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), na manhã desta sexta-feira (1), no Distrito de Maristela, em Laranjal Paulista, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após atingir dois cachorros com golpes de facão. Um deles não resistiu e o outro foi socorrido em estado gravíssimo e corre risco de morte.

Segundo o registro policial, populares acionaram a GCM e relataram que ouviram o suspeito gritando no interior de sua casa e, na sequência, choro de dor dos cães. Logo depois, o homem teria saído e colocado um saco plástico em uma caçamba na rua. Quando vizinhos abriram o saco, encontraram dois cachorros feridos, com lesões na cabeça.

De acordo com o BO, o tutor dos animais ainda tentou impedir que eles fossem socorridos. Com a chegada dos guardas civis municipais, ele teria apresentado versão contraditória, alegando que os cães haviam sido atropelados por um veículo não identificado. Questionado sobre a presença de sangue no quintal, passou a apresentar discurso desconexo.

Na residência, a equipe localizou um facão com vestígios recentes de sangue - possível arma do crime -, que foi apreendido. O morador foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais e ficou preso, à disposição da Justiça. Um dos cachorros não resistiu e, o outro, em estado gravíssimo, passou por cirurgia em uma clínica veterinária e corria risco de morte.

Na residência do suspeito, a equipe localizou um facão com vestígios recentes de sangue - possível arma do crime -, que foi apreendido
Na residência do suspeito, a equipe localizou um facão com vestígios recentes de sangue - possível arma do crime -, que foi apreendido

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