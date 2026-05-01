Um homem de 65 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), na manhã desta sexta-feira (1), no Distrito de Maristela, em Laranjal Paulista, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após atingir dois cachorros com golpes de facão. Um deles não resistiu e o outro foi socorrido em estado gravíssimo e corre risco de morte.

Segundo o registro policial, populares acionaram a GCM e relataram que ouviram o suspeito gritando no interior de sua casa e, na sequência, choro de dor dos cães. Logo depois, o homem teria saído e colocado um saco plástico em uma caçamba na rua. Quando vizinhos abriram o saco, encontraram dois cachorros feridos, com lesões na cabeça.

De acordo com o BO, o tutor dos animais ainda tentou impedir que eles fossem socorridos. Com a chegada dos guardas civis municipais, ele teria apresentado versão contraditória, alegando que os cães haviam sido atropelados por um veículo não identificado. Questionado sobre a presença de sangue no quintal, passou a apresentar discurso desconexo.