A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (30), um suspeito de furtar cerca de R$ 80 mil em produtos de uma residência localizada na Vila Altinópolis, em Bauru. Os objetos foram localizados escondidos em uma área de mata na Vila São João do Ipiranga e devolvidos à vítima.
De acordo com o registro policial, equipes da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores foram acionadas por volta das 7h30 para atender uma ocorrência de furto a residência na rua Aviador Gomes Ribeiro.
Através de inteligência operacional e rastreamento tecnológico de um terminal móvel subtraído, os policiais foram até a região do Jardim Ouro Verde e realizaram diligências em estabelecimentos comerciais.
Segundo a PM, a busca prosseguiu em uma área de vegetação densa localizada na rua Sueli Gomes Franca, na Vila São João do Ipiranga, onde o suspeito foi localizado juntamente com os objetos furtados.
No local, foram apreendidos um aparelho auditivo coclear avaliado em R$ 50 mil, um iPhone, dois celulares, um notebook, uma bicicleta de alumínio, três pares de botas, 55 semijoias diversas e R$ 125,00.
Os bens foram avaliados pela polícia em cerca de R$ 80 mil. Conforme o registro policial, o homem resistiu à prisão e investiu contra os agentes, sendo contido por meio do uso de força moderada e algemado.
Após passar por atendimento no Pronto-Socorro Central (PSC), ele foi levado ao plantão policial e autuado por furto qualificado, ficando à disposição da Justiça. De acordo com a PM, o homem também é suspeito de ser o autor de um roubo ocorrido nesta semana na Vila Nova Santa Clara, que está sob investigação.