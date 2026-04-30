A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (30), um suspeito de furtar cerca de R$ 80 mil em produtos de uma residência localizada na Vila Altinópolis, em Bauru. Os objetos foram localizados escondidos em uma área de mata na Vila São João do Ipiranga e devolvidos à vítima.

De acordo com o registro policial, equipes da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores foram acionadas por volta das 7h30 para atender uma ocorrência de furto a residência na rua Aviador Gomes Ribeiro.

Através de inteligência operacional e rastreamento tecnológico de um terminal móvel subtraído, os policiais foram até a região do Jardim Ouro Verde e realizaram diligências em estabelecimentos comerciais.