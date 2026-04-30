01 de maio de 2026
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RESISTIU À ABORDAGEM

Bauru: PM prende suspeito e recupera R$ 80 mil em itens furtados

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar/Divulgação
Bicicleta de alumínio recuperada pela PM juntamente com os demais objetos furtados
Bicicleta de alumínio recuperada pela PM juntamente com os demais objetos furtados

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (30), um suspeito de furtar cerca de R$ 80 mil em produtos de uma residência localizada na Vila Altinópolis, em Bauru. Os objetos foram localizados escondidos em uma área de mata na Vila São João do Ipiranga e devolvidos à vítima.

De acordo com o registro policial, equipes da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores foram acionadas por volta das 7h30 para atender uma ocorrência de furto a residência na rua Aviador Gomes Ribeiro.

Através de inteligência operacional e rastreamento tecnológico de um terminal móvel subtraído, os policiais foram até a região do Jardim Ouro Verde e realizaram diligências em estabelecimentos comerciais.

Segundo a PM, a busca prosseguiu em uma área de vegetação densa localizada na rua Sueli Gomes Franca, na Vila São João do Ipiranga, onde o suspeito foi localizado juntamente com os objetos furtados.

No local, foram apreendidos um aparelho auditivo coclear avaliado em R$ 50 mil, um iPhone, dois celulares, um notebook, uma bicicleta de alumínio, três pares de botas, 55 semijoias diversas e R$ 125,00.

Os bens foram avaliados pela polícia em cerca de R$ 80 mil. Conforme o registro policial, o homem resistiu à prisão e investiu contra os agentes, sendo contido por meio do uso de força moderada e algemado.

Após passar por atendimento no Pronto-Socorro Central (PSC), ele foi levado ao plantão policial e autuado por furto qualificado, ficando à disposição da Justiça. De acordo com a PM, o homem também é suspeito de ser o autor de um roubo ocorrido nesta semana na Vila Nova Santa Clara, que está sob investigação.

Local onde a bicicleta estava escondida
Local onde a bicicleta estava escondida
Homem foi conduzido ao plantão policial e autuado em flagrante
Homem foi conduzido ao plantão policial e autuado em flagrante

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