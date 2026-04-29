A Polícia Civil, através da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, esclareceu tentativa de homicídio ocorrida no último dia 10 de abril, no Núcleo Fortunato Rocha Lima, quando uma mulher trans de 29 anos foi brutalmente espancada em via pública. A vítima sofreu traumatismo craniano e está internada em coma induzido na UTI no Hospital de Base (HB). Dois suspeitos foram presos e um eventual crime de transfobia está sendo apurado.

Segundo a Polícia Civil, na data dos fatos, P.B.G. (apenas as iniciais foram divulgadas) foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) gravemente ferida, na quadra 2 da rua Maria Benedita Cury, após ser alvo de agressões. Em razão da gravidade do quadro, segue internada desde então.

Registro inicial na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) apontou possível motivação como transfobia já que, na madrugada do crime, a mulher teria se desentendido com dois homens em uma adega. Após ofensas de conotação transfóbica e luta corporal, eles a seguiram, alcançando-a em uma praça, e passaram a agredi-la.