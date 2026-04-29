A Polícia Civil, através da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, esclareceu tentativa de homicídio ocorrida no último dia 10 de abril, no Núcleo Fortunato Rocha Lima, quando uma mulher trans de 29 anos foi brutalmente espancada em via pública. A vítima sofreu traumatismo craniano e está internada em coma induzido na UTI no Hospital de Base (HB). Dois suspeitos foram presos e um eventual crime de transfobia está sendo apurado.
Segundo a Polícia Civil, na data dos fatos, P.B.G. (apenas as iniciais foram divulgadas) foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) gravemente ferida, na quadra 2 da rua Maria Benedita Cury, após ser alvo de agressões. Em razão da gravidade do quadro, segue internada desde então.
Registro inicial na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) apontou possível motivação como transfobia já que, na madrugada do crime, a mulher teria se desentendido com dois homens em uma adega. Após ofensas de conotação transfóbica e luta corporal, eles a seguiram, alcançando-a em uma praça, e passaram a agredi-la.
"A equipe da 3.ª Delegacia de Investigação de Homicídios ouviu testemunhas, captou imagens das agressões e identificou os dois autores, ambos já conhecidos nos meios policiais e presos anteriormente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma", explica o delegado titular da unidade, Cledson do Nascimento.
"Um dos autores, de 21 anos, se apresentou na última semana com seu advogado, negou que a motivação das agressões estava relacionada à orientação sexual da vítima e afirmou ter sido agredido antes com garrafadas, apresentando fotografias dos braços lesionados. Ele alegou que desferiu os socos na vítima".
Com o avanço nas investigações, o delegado representou pela decretação da prisão temporária dos suspeitos. Na manhã desta quarta-feira (29), com o apoio de equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE), o segundo investigado, de 19 anos, foi localizado em sua residência no Parque Roosevelt.
No endereço, os policiais civis localizam uma sacola plástica com 22 pedras brutas de maconha, dois sacos da mesma droga já pronta para embalar, que totalizaram 1,6 quilo, além de embalagens plásticas, balança de precisão e uma machadinha para fracionamento. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
"Interrogado, também confirmou a participação nas agressões, disse que estava alcoolizado e que não se lembrava como a confusão começou e nem de que forma praticou as agressões (pelo vídeo, ele é o autor que desfere os pisões na cabeça da vítima), negando também a motivação transfóbica", diz o delegado.
Com o mandado de prisão expedido pela Justiça, o outro investigado, que já havia se apresentado anteriormente à polícia, foi levado à sede da Deic pelo seu advogado e também permaneceu preso. Os dois homens foram encaminhados à Cadeia Pública de Avaí, onde aguardam a audiência de custódia.