A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, entra na principal etapa da recuperação do viaduto João Simonetti, conhecido como viaduto da rua 13 de Maio, com obras de grande porte. Nesta fase, será necessária a interdição total do viaduto nos dois sentidos, por uma semana, a partir do dia 7 de maio, às 9h. O viaduto permanecerá com acesso bloqueado até dia 14. O cronograma pode ser ajustado por conta das condições climáticas. A interdição será para veículos e pedestres.

Nesta etapa da obra será feito o alteamento da estrutura, com espaçamento suficiente para execução dos serviços de retiradas dos aparelhos de apoio existentes, limpeza da região de apoio e colocação dos novos aparelhos de apoio. Os aparelhos de apoio são feitos em borracha sintética – neoprene - com chapas de aço, de modo a absorver os esforços verticais e horizontais que atuam na estrutura do viaduto.

Depois, ainda serão necessários outros serviços até a conclusão da recuperação, com prazo de finalização até o segundo semestre deste ano. A recuperação tem como objetivo dar mais segurança aos usuários do viaduto e permitirá, após o encerramento das obras, a liberação da alça de acesso para a avenida Nuno de Assis, que está interditada há vários anos.