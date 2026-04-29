A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, entra na principal etapa da recuperação do viaduto João Simonetti, conhecido como viaduto da rua 13 de Maio, com obras de grande porte. Nesta fase, será necessária a interdição total do viaduto nos dois sentidos, por uma semana, a partir do dia 7 de maio, às 9h. O viaduto permanecerá com acesso bloqueado até dia 14. O cronograma pode ser ajustado por conta das condições climáticas. A interdição será para veículos e pedestres.
Nesta etapa da obra será feito o alteamento da estrutura, com espaçamento suficiente para execução dos serviços de retiradas dos aparelhos de apoio existentes, limpeza da região de apoio e colocação dos novos aparelhos de apoio. Os aparelhos de apoio são feitos em borracha sintética – neoprene - com chapas de aço, de modo a absorver os esforços verticais e horizontais que atuam na estrutura do viaduto.
Depois, ainda serão necessários outros serviços até a conclusão da recuperação, com prazo de finalização até o segundo semestre deste ano. A recuperação tem como objetivo dar mais segurança aos usuários do viaduto e permitirá, após o encerramento das obras, a liberação da alça de acesso para a avenida Nuno de Assis, que está interditada há vários anos.
Nas etapas anteriores, foram realizadas a fresagem da capa asfáltica na alça de acesso para a avenida Nuno de Assis, e a recuperação estrutural do viaduto, com intervenções nos pontos onde o concreto apresentou desgaste ao longo do tempo. As equipes realizaram inspeções visuais para identificar áreas que necessitavam de reparos.
Após a identificação dos trechos comprometidos, foi realizada a recuperação do concreto e a proteção das estruturas internas, garantindo a recomposição da resistência e a segurança do viaduto para os usuários. A obra está sendo executada pela empresa Engrest Engenharia de Recuperação Estrutural Ltda. O investimento é de R$ 6.347.158,12, com recursos próprios do município.
Alternativas
Com a interdição total do viaduto João Simonetti, no período de 7 a 14 de maio, a Emdurb realizará desvios no trânsito.
- No sentido Centro para o Jardim Bela Vista, o desvio poderá ser realizado pela rua Primeiro de Agosto, seguindo pela rua Azarias Leite por meio do viaduto Juscelino Kubitschek
- No sentido Centro para a avenida Nuno de Assis, sentido Terminal Rodoviário ou Rodovia Marechal Rondon, o desvio será pela rua Ezequiel Ramos, seguindo pela rua Araújo Leite ou avenida Nuno de Assis
- No sentido Jardim Bela Vista para o Centro, o desvio será pelas ruas Miguel Buso, seguindo pela avenida Nuno de Assis até a Praça Alemanha, seguindo pelo viaduto Juscelino Kubitschek (rua Azarias Leite), sentido Centro.
Os locais estarão sinalizados pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT). A Emdrub pede atenção aos motoristas.
As rotas alternativas entre o Jardim Bela Vista e o Centro, nos dois sentidos, são o viaduto JK, o acesso pelas ruas Alto Purus e Inconfidência, o acesso pelas ruas Alves Seabra/Boa Esperança e Araújo Leite, e ainda a avenida Nações Unidas Norte.