Jaú - Durante a Operação Impacto/Dia do Trabalho, em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/SP), o Policiamento Rodoviário do 2ºBPvR prendeu um homem de 25 anos com quase meia tonelada de maconha, no km 199 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), por volta ds 5h da manhã do feriado desta sexta-feira (1).

Os policiais militares deram sinal de parada a um VW/Polo Track, no km 338,400, da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru. O condutor desobedeceu à ordem e iniciou fuga, sendo abordado posteriormente no km 199 da SP-225, em Jaú. Na vistoria ao automóvel, foram localizados 480 tabletes de maconha, no total de 473,1 quilos, além de 17 pacotes de skunk.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal (PF) de Bauru, e o traficante permaneceu preso. A ação gerou ao crime organizado, segundo a Polícia Militar Rodoviária, um prejuízo estimado de, aproximadamente, R$ 1 milhão. O criminoso não possuía antecedente criminal e informou que levaria a droga de Foz do Iguaçu para o município de São Paulo.