O Noroeste realizou, na manhã desta sexta-feira (1), o último treino antes da partida contra o Maricá (RJ), no Estádio Alfredo de Castilho, em um ambiente de confiança e foco na retomada dentro da competição.

A atividade foi comandada pelo técnico Henrique Barcellos, que fará sua estreia em casa à frente da equipe, ao lado do auxiliar Vaguinho. O trabalho reforçou o clima positivo no grupo, que demonstra confiança em um novo momento na Série D.

Após o treinamento, a delegação alvirrubra seguiu para o período de concentração, com o elenco mobilizado e determinado em buscar a reação diante da torcida.