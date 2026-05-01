O Noroeste realizou, na manhã desta sexta-feira (1), o último treino antes da partida contra o Maricá (RJ), no Estádio Alfredo de Castilho, em um ambiente de confiança e foco na retomada dentro da competição.
A atividade foi comandada pelo técnico Henrique Barcellos, que fará sua estreia em casa à frente da equipe, ao lado do auxiliar Vaguinho. O trabalho reforçou o clima positivo no grupo, que demonstra confiança em um novo momento na Série D.
Após o treinamento, a delegação alvirrubra seguiu para o período de concentração, com o elenco mobilizado e determinado em buscar a reação diante da torcida.
INGRESSOS PROMOCIONAIS
Como incentivo à presença da torcida, o clube lançou uma promoção especial. Uma cota de ingressos para a arquibancada está sendo disponibilizada ao valor de R$ 20,00, com o restante subsidiado pela patrocinadora do Noroeste, a Unimed Bauru.
Além disso, em ação especial pelo Dia das Mães, mulheres e crianças de até 12 anos terão entrada gratuita para a partida, reforçando o convite para que a família noroestina esteja presente neste momento importante.
Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria do clube, localizada na Rua Benedito Euletério, 4-10, na Vila Pacífico.
A partida entre Noroeste e Maricá será disputada neste sábado, dia 2, às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho, válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D Zero Um.
Os portões serão abertos às 16h, duas horas antes do início da partida.
A arbitragem do confronto será comandada por Diego Ruan Pacondes Da Silva (PR), auxiliado por Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) e Gabriel Rodrigues Santos (SP). O quarto árbitro será Henrique Otto Cruz Hengstmam (SP).