Santa Cruz do Rio Pardo - Um forte temporal, acompanhado de granizo, causou estragos, na tarde desta quarta-feira (29), em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru). A cobertura de um espaço do Recinto de Exposições José Rosso foi parcialmente arrancada pela força do vento e ao menos 20 árvores caíram em diversos pontos da cidade.
De acordo com informações da prefeitura, foram registrados cerca de 23 milímetros de chuva no período de uma hora e rajadas de vento que chegaram a 60 km por hora. Uma árvore de grande porte caiu nas proximidades da Escola Estadual Genésio Boamorte e dois galhos atingiram dois veículos, causando danos.
Durante o temporal, foram registradas quedas de árvores e galhos sobre a rede elétrica e a interrupção no fornecimento de energia em algumas regiões. Porém, o serviço já foi restabelecido. Um casa teve a grade atingida por uma árvore na Vila Maristela, o que exigiu a atuação de uma equipe do Corpo de Bombeiros.
A chuva e o vento também derrubaram a estrutura de um circo instalado no município. Equipes da Defesa Civil Municipal estão nas ruas fazendo um balanço dos prejuízos e auxiliando os moradores. Até o momento, não há informações de vítimas. O trabalho de limpeza já foi iniciado por funcionários municipais.