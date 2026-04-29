Santa Cruz do Rio Pardo - Um forte temporal, acompanhado de granizo, causou estragos, na tarde desta quarta-feira (29), em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru). A cobertura de um espaço do Recinto de Exposições José Rosso foi parcialmente arrancada pela força do vento e ao menos 20 árvores caíram em diversos pontos da cidade.

De acordo com informações da prefeitura, foram registrados cerca de 23 milímetros de chuva no período de uma hora e rajadas de vento que chegaram a 60 km por hora. Uma árvore de grande porte caiu nas proximidades da Escola Estadual Genésio Boamorte e dois galhos atingiram dois veículos, causando danos.

Durante o temporal, foram registradas quedas de árvores e galhos sobre a rede elétrica e a interrupção no fornecimento de energia em algumas regiões. Porém, o serviço já foi restabelecido. Um casa teve a grade atingida por uma árvore na Vila Maristela, o que exigiu a atuação de uma equipe do Corpo de Bombeiros.