O Departamento de Água e Esgoto (DAE) iniciou na quinta-feira (30) mais uma etapa do desassoreamento e limpeza da represa de captação do Rio Batalha. Para o serviço, uma empresa especializada foi contratada. A ação integra o Programa ‘Água de Todos’, estruturado pela Prefeitura de Bauru e pela autarquia para ampliar a segurança hídrica do município.

Nesta etapa, teve início a sucção do material. O desassoreamento é feito com equipamentos como escavadeira anfíbia e draga. A máquina anfíbia tem aproximadamente 32 toneladas, e é especializada para trabalhos em áreas alagadas, garantindo maior estabilidade e segurança aos operadores. Já a draga possui 20 toneladas e capacidade para sugar até 240 mil litros por hora de material acumulado por anos no fundo do manancial.

O projeto abrange uma área de intervenção de aproximadamente 104 mil metros quadrados, com a meta de extrair 90 mil metros cúbicos de areia, aprofundando a represa e ampliando sua capacidade de reservação. O investimento é de R$ 6.783.364,28, com a maior parte dos recursos do Fundo Municipal para Recuperação dos Mananciais de Águas Superficiais das Bacias Hidrográficas Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha (FRBH), vinculado ao DAE, e o restante com recursos próprios da autarquia.