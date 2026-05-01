O Departamento de Água e Esgoto (DAE) iniciou na quinta-feira (30) mais uma etapa do desassoreamento e limpeza da represa de captação do Rio Batalha. Para o serviço, uma empresa especializada foi contratada. A ação integra o Programa ‘Água de Todos’, estruturado pela Prefeitura de Bauru e pela autarquia para ampliar a segurança hídrica do município.
Nesta etapa, teve início a sucção do material. O desassoreamento é feito com equipamentos como escavadeira anfíbia e draga. A máquina anfíbia tem aproximadamente 32 toneladas, e é especializada para trabalhos em áreas alagadas, garantindo maior estabilidade e segurança aos operadores. Já a draga possui 20 toneladas e capacidade para sugar até 240 mil litros por hora de material acumulado por anos no fundo do manancial.
O projeto abrange uma área de intervenção de aproximadamente 104 mil metros quadrados, com a meta de extrair 90 mil metros cúbicos de areia, aprofundando a represa e ampliando sua capacidade de reservação. O investimento é de R$ 6.783.364,28, com a maior parte dos recursos do Fundo Municipal para Recuperação dos Mananciais de Águas Superficiais das Bacias Hidrográficas Tietê-Jacaré e Tietê-Batalha (FRBH), vinculado ao DAE, e o restante com recursos próprios da autarquia.
Além do serviço realizado de desassoreamento e limpeza pela empresa terceirizada, o DAE adquiriu uma outra máquina anfíbia, para o trabalho permanente no Rio Batalha, com previsão de chegada até o mês que vem.
OUTRAS AÇÕES
O Programa ‘Água de Todos’ conta ainda com a criação do Complexo de Poços de Val de Palmas. O primeiro poço já está em perfuração, outro foi licitado pelo DAE, e a prefeitura está realizando as licitações de mais dois poços. A prefeitura também abriu a licitação para a construção de um dos reservatórios do Complexo de Val de Palmas.
Estão previstos ainda 14 quilômetros de adutoras, sendo que a principal adutora, de 5,5 quilômetros, já está em obras. O investimento nos novos poços, reservatórios e adutoras reduzirá a dependência do Rio Batalha, diminuindo dos atuais 27% para cerca de 12,5% da população sendo abastecida pelo Rio Batalha.