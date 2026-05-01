A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, realizou nesta sexta-feira (1) a limpeza do ‘Monumento Avião Bandeirante’, na Praça Duarte Silva, conhecida como Praça do Avião, na avenida Mário Mattosinhos. A limpeza contou com a lavagem do monumento, e foi feita pelos servidores da pasta.

O avião foi instalado em 2016, após ser doado pela Força Aérea Brasileira (FAB) e transformado em monumento pela prefeitura, como homenagem ao bauruense Ozires Silva, ex-ministro da República, ex-presidente da Petrobrás e um dos fundadores da Embraer. Ele participou da criação deste modelo de aeronave. A limpeza é realizada periodicamente. O monumento se tornou o ícone de uma das principais entradas do município, no acesso da avenida Getúlio Vargas com a Rodovia Marechal Rondon.