O Sesc São Paulo realiza na próxima quarta (6), em Bauru, o lançamento do projeto Sesc em Percurso: Gestão Cultural, iniciativa que busca promover um conjunto de ações formativas que abordam temas como políticas culturais, gestão de projetos, patrimônio e leis de incentivo, com o propósito de fortalecer o fazer cultural em cada região.

Desenvolvida por meio de cursos e oficinas voltadas a gestores públicos e privados, produtores culturais e outros profissionais do setor, a proposta visa promover o encontro entre essas pessoas e estudiosos do campo da cultura, a fim de compartilhar e debater teorias, metodologias e práticas. O objetivo é sensibilizar os participantes para uma atuação conjunta que potencialize a participação em políticas públicas e o uso qualificado dos instrumentos de fomento, contribuindo para o aprimoramento dos modos de fazer e pensar a gestão cultural nos territórios.

Direcionado aos municípios de Bauru e região, o evento que acontece na unidade do Sesc Bauru, além de apresentar a proposta do programa, tem como finalidade consultar os presentes sobre os principais temas e questões de interesse para identificar as necessidades e potencialidades e, assim, delinear o conjunto de ações a serem oferecidas ao longo de 2026.