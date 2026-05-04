O Sesc São Paulo realiza na próxima quarta (6), em Bauru, o lançamento do projeto Sesc em Percurso: Gestão Cultural, iniciativa que busca promover um conjunto de ações formativas que abordam temas como políticas culturais, gestão de projetos, patrimônio e leis de incentivo, com o propósito de fortalecer o fazer cultural em cada região.
Desenvolvida por meio de cursos e oficinas voltadas a gestores públicos e privados, produtores culturais e outros profissionais do setor, a proposta visa promover o encontro entre essas pessoas e estudiosos do campo da cultura, a fim de compartilhar e debater teorias, metodologias e práticas. O objetivo é sensibilizar os participantes para uma atuação conjunta que potencialize a participação em políticas públicas e o uso qualificado dos instrumentos de fomento, contribuindo para o aprimoramento dos modos de fazer e pensar a gestão cultural nos territórios.
Direcionado aos municípios de Bauru e região, o evento que acontece na unidade do Sesc Bauru, além de apresentar a proposta do programa, tem como finalidade consultar os presentes sobre os principais temas e questões de interesse para identificar as necessidades e potencialidades e, assim, delinear o conjunto de ações a serem oferecidas ao longo de 2026.
A programação do encontro inclui o bate-papo “Cultura em Rede: Construção Coletiva entre Estado e Sociedade”, com Jorge Vermelho, produtor, gestor cultural, ator e diretor artístico. A conversa, mediada por Jorge Vermelho, propõe uma reflexão sobre o Plano Nacional de Cultura como instrumento estruturante das políticas públicas culturais no Brasil, abordando seus princípios, diretrizes e desafios de implementação, e de que forma cria parâmetros para os municípios elaborarem seus Planos Municipais de Cultura, além de discutir o papel do Estado na formulação e execução dessas políticas, bem como a atuação dos agentes.
O SESC EM PERCURSO
O projeto Sesc em Percurso: Gestão Cultural que chega agora a Bauru, está ativo desde novembro de 2025 nas unidades Sesc das cidades de Rio Preto, Catanduva, Presidente Prudente, Birigui e Registro. A iniciativa dá continuidade e reafirma o compromisso do Sesc São Paulo com o trabalho territorial. Informações, conteúdos e cronograma de encontros estão disponíveis no portal do Sesc São Paulo: sescsp.org.br/sescempercurso
SERVIÇO
Lançamento do projeto Sesc em Percurso: Gestão Cultural Dia 6/5. Quarta, 10h.
Sesc Bauru, avenica Aureliano Cardia, 6-71, Vila Cardia.
Funcionamento do Sesc Bauru: terça a sexta, das 13h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.
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