Em comemoração aos seus 28 anos de trajetória artística, a Cia. Fábrica de Sonhos, de São José do Rio Preto, realiza na próxima quinta (7), em Bauru, duas apresentações gratuitas do espetáculo “Era uma vez… a Cigarra e a Formiga”. Com interpretação em Libras, as sessões serão realizadas às 14h e às 19h, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves. A primeira apresentação da peça, às 14h, será voltada às escolas públicas e instituições sociais e já está com ingressos esgotados. Já a segunda sessão, às 19h, é aberta ao público em geral e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Ao todo, serão dez apresentações gratuitas da peça “Era uma vez… a Cigarra e a Formiga” em cinco municípios do interior do Estado de São Paulo. As cidades contempladas fazem parte da história artística do grupo ao longo de quase três décadas de atuação. Além de Bauru, São José do Rio Preto, São Carlos e Marília, a circulação passará também por Leme. Serão duas apresentações em cada município, totalizando dez sessões.

A peça foi inspirada livremente na fábula de Esopo, com texto e direção de Guido Caratori, que é ator, diretor, cenógrafo, iluminador e um dos fundadores da Cia Fábrica de Sonhos. A cigarra, interpretada pela atriz Isabella Milsoni, é uma artista apaixonada que enfrenta os desafios impostos pela família e pela sociedade para seguir sua vocação na arte. Porém, as peculiaridades de sua profissão frequentemente geram incompreensão, inclusive para ela mesma. Em busca de estabilidade, ela decide aceitar um trabalho convencional no escritório do rígido Sr. Tião Formiga Saúva, interpretado por Caratori. O que a cigarra não esperava era que esse encontro inusitado fosse transformar sua carreira artística, levando-a a descobrir novos caminhos e possibilidades.