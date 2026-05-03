Em comemoração aos seus 28 anos de trajetória artística, a Cia. Fábrica de Sonhos, de São José do Rio Preto, realiza na próxima quinta (7), em Bauru, duas apresentações gratuitas do espetáculo “Era uma vez… a Cigarra e a Formiga”. Com interpretação em Libras, as sessões serão realizadas às 14h e às 19h, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves. A primeira apresentação da peça, às 14h, será voltada às escolas públicas e instituições sociais e já está com ingressos esgotados. Já a segunda sessão, às 19h, é aberta ao público em geral e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.
Ao todo, serão dez apresentações gratuitas da peça “Era uma vez… a Cigarra e a Formiga” em cinco municípios do interior do Estado de São Paulo. As cidades contempladas fazem parte da história artística do grupo ao longo de quase três décadas de atuação. Além de Bauru, São José do Rio Preto, São Carlos e Marília, a circulação passará também por Leme. Serão duas apresentações em cada município, totalizando dez sessões.
A peça foi inspirada livremente na fábula de Esopo, com texto e direção de Guido Caratori, que é ator, diretor, cenógrafo, iluminador e um dos fundadores da Cia Fábrica de Sonhos. A cigarra, interpretada pela atriz Isabella Milsoni, é uma artista apaixonada que enfrenta os desafios impostos pela família e pela sociedade para seguir sua vocação na arte. Porém, as peculiaridades de sua profissão frequentemente geram incompreensão, inclusive para ela mesma. Em busca de estabilidade, ela decide aceitar um trabalho convencional no escritório do rígido Sr. Tião Formiga Saúva, interpretado por Caratori. O que a cigarra não esperava era que esse encontro inusitado fosse transformar sua carreira artística, levando-a a descobrir novos caminhos e possibilidades.
A diretora de produção, uma das fundadoras da Cia. Fábrica de Sonhos e produtora do espetáculo, Drica Sanches, destaca que a circulação marca um momento simbólico para a companhia. “Celebrar 28 anos de trajetória é reafirmar nossa resistência e nosso compromisso com a democratização do teatro. Levar esse espetáculo gratuitamente a cidades que fazem parte da nossa história é uma forma de agradecer ao público que caminhou conosco ao longo desses anos, e garantir acessibilidade em todas as apresentações reforça aquilo em que acreditamos: a arte precisa ser para todos.”
O projeto tem como objetivo promover o acesso democrático e descentralizado ao teatro, prioritariamente para populações que enfrentam barreiras sociais, econômicas e geográficas no acesso à produção cultural. Além das cidades-sede, a iniciativa busca integrar pequenos municípios do entorno, ampliando o alcance da programação e fortalecendo a difusão da produção teatral do interior paulista.
SOBRE A COMPANHIA
Criada em 1998, a Cia. Fábrica de Sonhos nasceu do encontro artístico de Guido Caratori e Drica Sanches e consolidou uma trajetória marcada pela pesquisa de uma linguagem própria e contemporânea, sempre centrada no trabalho criativo do ator. Com mais de 15 montagens teatrais em seu currículo - entre espetáculos, contações de histórias e ações interventivas -, a companhia desenvolve dramaturgias autorais e processos que valorizam o ator criador como eixo da cena. Em 2027, a Cia. realizará a 20ª edição do “Festival Em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato”, evento de referência voltado à formação de público e à valorização do teatro para as infâncias. A circulação do espetáculo “Era uma vez… a Cigarra e a Formiga” será realizada com apoio do Programa de Ação Cultural - ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Os patrocinadores são Cotuba, TS Tech, RA Embalagens, Rei dos Parafusos, Grupo Cene e Grindélia.