Durante patrulhamento em Pirajuí (57 quilômetros de Bauru), na noite de terça-feira (28), policiais da 2ª Companhia PM do 4º Batalhão de Caçadores salavaram um recém-nascido, que estava engasgado, ao realizar manobras de desengasgo.

Os policiais faziam abordagem a uma motocicleta, quando um veículo parou repentinamente e uma senhora desceu com uma criança nos braços pedindo socorro. O bebê estava sem sinais de respiração e com coloração arroxeada.

De imediato, o policial iniciou a manobra de desengasgo e teve ao restabelecer a respiração da criança. Em seguida, a equipe realizou a escolta da família até o Pronto-Socorro da cidade.