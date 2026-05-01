01 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
SALVAMENTO

Recém-nascido é salvo de engasgo por PMs em Pirajuí


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O bebê foi levado ao hospital e passa bem
O bebê foi levado ao hospital e passa bem

Durante patrulhamento em Pirajuí (57 quilômetros de Bauru), na noite de terça-feira (28), policiais da 2ª Companhia PM do 4º Batalhão de Caçadores salavaram um recém-nascido, que estava engasgado, ao realizar manobras de desengasgo.

Os policiais faziam abordagem a uma motocicleta, quando um veículo parou repentinamente e uma senhora desceu com uma criança nos braços pedindo socorro. O bebê estava sem sinais de respiração e com coloração arroxeada.

De imediato, o policial iniciou a manobra de desengasgo e teve ao restabelecer a respiração da criança. Em seguida, a equipe realizou a escolta da família até o Pronto-Socorro da cidade.

Segundo a médica plantonista, a rápida intervenção policial foi essencial para salvar a vida do recém-nascido, evitando consequências mais graves.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários