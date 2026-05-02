A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo ampliou o público-alvo da vacinação contra a dengue no estado. A partir de segunda-feira (4), além dos profissionais da Atenção Primária à Saúde da rede municipal, a imunização também estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados, além da população geral com 59 anos. O público-alvo estimado é de 1,8 milhão de pessoas no estado.

A medida tem como objetivo ampliar a proteção dos grupos mais expostos e vulneráveis, fortalecendo a estratégia de enfrentamento à dengue em todo o território paulista. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é a primeira do mundo em dose única e capaz de induzir proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.

Desde o início da vacinação, em fevereiro deste ano, já foram administradas 129.563 doses da Butantan-DV. O estado de São Paulo recebeu 292.215 doses do imunizante pelo Programa Nacional de Imunização. Os municípios também possuem autonomia para adotar suas próprias estratégias de imunização.