Durante patrulhamento, no início da tarde desta quinta-feira (30), por volta das 12h20, a Polícia Militar (PM), por meio da equipe de Canil (K-9) do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), apreendeu grande quantidade de entorpecentes em um imóvel desabitado no bairro Ferradura Mirim, em Bauru.

A equipe policial avistou dois homens que, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram a pé e não foram localizados. Durante vistoria em uma residência desabitada ao lado do local onde os suspeitos foram avistados, com auxílio do cão farejador, foi localizada uma sacola contendo drogas.

No total, foram apreendidos 377 pinos com cocaína, 16 porções de maconha e 94 porções de haxixe (dry). Todo o material foi encaminhado ao plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde um boletim de ocorrência (BO) foi registrado e os entorpecentes foram apreendidos.