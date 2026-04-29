Agudos - Um homem de 59 anos ficou gravemente ferido, no início da manhã desta quarta-feira (29), em um capotamento ocorrido na altura do quilômetro 315 mais 400 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Agudos (13 quilômetros de Bauru).
De acordo com o registro policial, Jeronimo Aparecido Cantero conduzia um GM/Astra no sentido Agudos-Lençóis Paulista quando, por volta das 6h15, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção e o veículo capotou além do acostamento.
O homem, que estava sozinho no momento do acidente, foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos graves.
Até o início da tarde, a unidade de saúde estava a procura de familiares do paciente. "Há informação de que possui familiares no município de Macatuba, porém, até o momento, nenhum contato foi localizado", declarou a Prefeitura de Bauru, por meio de nota.
"Familiares devem entrar em contato com urgência com o Serviço Social do PSC, localizado na rua Rubens Arruda, quarteirão 7. O telefone para contato é o (14) 3104-1180", complementou. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.