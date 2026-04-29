Dois ladrões pularam o muro, invadiram uma residência em Bauru e levaram diversos itens de valor dos mais variados tipos, sem se preocuparem em cometer o crime em pleno dia e, ainda por cima, serem filmados por câmeras de segurança do imóvel. O fato aconteceu às 14h45 desta segunda-feira (29), na rua Marcone, na Vila Quaggio. O crime revoltou o morador, de 41 anos, que procurou o JCNET para relatar a sensação de insegurança na cidade. O local possui concertina e o acesso foi por meio do portão que eles arrombaram.

Segundo consta do boletim de ocorrência enviado por ele à reportagem, apesar de o documento não ter sido disponibilizado à imprensa no Plantão da Polícia Civil, os dois criminosos danificaram diversos itens e subtraíram da casa toda a fiação elétrica, botijão de gás, televisão, videogame, dois celulares, aparelho de barbear, shampoo, além de outros pertences variados de uso doméstico. O caso será investigado e até o momento ninguém foi preso.