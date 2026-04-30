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EM PEDERNEIRAS

Prefeitura anuncia programação oficial da Feira das Nações 2026

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Prefeitura de Pederneiras/Divulgação
Evento reunirá grandes nomes da música nacional, apresentações culturais e praça de alimentação com pratos típicos de diferentes países, além de espaço dedicado à valorização dos artistas locais
Evento reunirá grandes nomes da música nacional, apresentações culturais e praça de alimentação com pratos típicos de diferentes países, além de espaço dedicado à valorização dos artistas locais

Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) divulgou, nesta quinta-feira (30), a programação completa da tradicional Feira das Nações, evento que integra as festividades de aniversário da cidade. A festa, que será realizada de 21 a 24 de maio, no Recinto de Exposições "José Augusto de Carvalho Neto", com entrada gratuita, reunirá grandes nomes da música nacional, apresentações culturais e a famosa praça de alimentação com pratos típicos de diferentes países, além de amplo espaço dedicado à valorização dos artistas locais.

A programação foi pensada para agradar todos os públicos, com opções que vão desde o rock e sertanejo até o jazz, pagode e atrações infantis. Além da grade nacional, a prefeitura estruturou horários dedicados exclusivamente para que bandas e talentos da cidade possam mostrar seu trabalho ao grande público. O evento contará com amplo esquema de segurança, brigadistas e parque de diversões completo.

"É com muita alegria que preparamos uma festa linda, segura e familiar para celebrar o aniversário da nossa amada Pederneiras", diz a prefeita Ivana Bertolini. "A Feira das Nações é uma tradição que une as pessoas em torno da solidariedade, fomenta a nossa economia, apoiando as entidades e, este ano, reforça nosso compromisso em valorizar os nossos talentos locais, dividindo o palco com grandes artistas nacionais".

Solidariedade

Um dos grandes pilares da Feira das Nações é o seu caráter beneficente. A tradicional praça de alimentação terá toda a sua renda revertida para a manutenção dos serviços de importantes instituições do município.

Nesta edição, a praça será coordenada pela Apae, Assistência Vicentina, Casa da Criança e pela Santa Casa. Além disso, a arrecadação proveniente da venda dos camarotes será integralmente destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Pederneiras, fortalecendo as ações sociais desenvolvidas no município.

Legado

A Feira das Nações, um dos eventos mais emblemáticos de Pederneiras, teve seu início em 1977, sob a gestão do prefeito Waldomiro Fernandes Mateus. Nascida no coração da Praça da Matriz, a festividade se transformou no principal marco do calendário cultural e no maior atrativo turístico da cidade.

As escolas, adornando barracas entre as árvores, prestavam homenagem aos imigrantes árabes, espanhóis, italianos, japoneses, letos e portugueses que escolheram Pederneiras como lar.

Em 1983, durante o mandato de Giácomo Metódio Bertolini, foi erguido o Recinto de Exposições “José Augusto de Carvalho Neto” para acolher a celebração. Contudo, com o tempo, o espírito original que unia a comunidade em uma celebração de suas raízes multiculturais começou a se dissipar.

A virada veio em 2005, quando Ivana Maria Bertolini Camarinha assumiu a prefeitura e promoveu uma revitalização da Feira das Nações. Reconhecendo a singularidade do evento, ela reacendeu a chama da tradição, recriando a atmosfera poética que havia inspirado a festa.

Uma cidade cenográfica foi construída, e as tradições culinárias e danças típicas foram revividas, reforçando o vínculo das famílias com seus ancestrais e os fundadores da cidade.

Desde então, a Feira das Nações passou por diversas adaptações para melhor atender o público, que agora se estende além das fronteiras de Pederneiras, atraindo visitantes de cidades vizinhas e fortalecendo seu status como um evento de significativa importância cultural e social.

Confira a programação completa com os horários previstos:

Quinta-feira (21 de maio)

- Louvores de igrejas locais

- Abertura Oficial do Evento

- Gabriel Guedes

- Louvores de igrejas locais

- Rosa de Saron

Sexta-feira (22 de maio)

Bandas locais:

- Marasmo

- Triá

- Bad Noise

- Sr. Frog's

- Quebra Galho

- CPM 22

- Audiohertz

Sábado (23 de maio)

- Apresentações de Danças Típicas

- Atitude 67

- Banda Amigos da Resenha

Domingo (24 de maio)

- Pederneiras Jazz Band

- Máfia do Jazz

- Orquestra Facmol

- William Simon & Thiago

- Maria Clara e JP (Show Infantil)

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