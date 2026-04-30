Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) divulgou, nesta quinta-feira (30), a programação completa da tradicional Feira das Nações, evento que integra as festividades de aniversário da cidade. A festa, que será realizada de 21 a 24 de maio, no Recinto de Exposições "José Augusto de Carvalho Neto", com entrada gratuita, reunirá grandes nomes da música nacional, apresentações culturais e a famosa praça de alimentação com pratos típicos de diferentes países, além de amplo espaço dedicado à valorização dos artistas locais.
A programação foi pensada para agradar todos os públicos, com opções que vão desde o rock e sertanejo até o jazz, pagode e atrações infantis. Além da grade nacional, a prefeitura estruturou horários dedicados exclusivamente para que bandas e talentos da cidade possam mostrar seu trabalho ao grande público. O evento contará com amplo esquema de segurança, brigadistas e parque de diversões completo.
"É com muita alegria que preparamos uma festa linda, segura e familiar para celebrar o aniversário da nossa amada Pederneiras", diz a prefeita Ivana Bertolini. "A Feira das Nações é uma tradição que une as pessoas em torno da solidariedade, fomenta a nossa economia, apoiando as entidades e, este ano, reforça nosso compromisso em valorizar os nossos talentos locais, dividindo o palco com grandes artistas nacionais".
Solidariedade
Um dos grandes pilares da Feira das Nações é o seu caráter beneficente. A tradicional praça de alimentação terá toda a sua renda revertida para a manutenção dos serviços de importantes instituições do município.
Nesta edição, a praça será coordenada pela Apae, Assistência Vicentina, Casa da Criança e pela Santa Casa. Além disso, a arrecadação proveniente da venda dos camarotes será integralmente destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Pederneiras, fortalecendo as ações sociais desenvolvidas no município.
Legado
A Feira das Nações, um dos eventos mais emblemáticos de Pederneiras, teve seu início em 1977, sob a gestão do prefeito Waldomiro Fernandes Mateus. Nascida no coração da Praça da Matriz, a festividade se transformou no principal marco do calendário cultural e no maior atrativo turístico da cidade.
As escolas, adornando barracas entre as árvores, prestavam homenagem aos imigrantes árabes, espanhóis, italianos, japoneses, letos e portugueses que escolheram Pederneiras como lar.
Em 1983, durante o mandato de Giácomo Metódio Bertolini, foi erguido o Recinto de Exposições “José Augusto de Carvalho Neto” para acolher a celebração. Contudo, com o tempo, o espírito original que unia a comunidade em uma celebração de suas raízes multiculturais começou a se dissipar.
A virada veio em 2005, quando Ivana Maria Bertolini Camarinha assumiu a prefeitura e promoveu uma revitalização da Feira das Nações. Reconhecendo a singularidade do evento, ela reacendeu a chama da tradição, recriando a atmosfera poética que havia inspirado a festa.
Uma cidade cenográfica foi construída, e as tradições culinárias e danças típicas foram revividas, reforçando o vínculo das famílias com seus ancestrais e os fundadores da cidade.
Desde então, a Feira das Nações passou por diversas adaptações para melhor atender o público, que agora se estende além das fronteiras de Pederneiras, atraindo visitantes de cidades vizinhas e fortalecendo seu status como um evento de significativa importância cultural e social.
Confira a programação completa com os horários previstos:
Quinta-feira (21 de maio)
- Louvores de igrejas locais
- Abertura Oficial do Evento
- Gabriel Guedes
- Louvores de igrejas locais
- Rosa de Saron
Sexta-feira (22 de maio)
Bandas locais:
- Marasmo
- Triá
- Bad Noise
- Sr. Frog's
- Quebra Galho
- CPM 22
- Audiohertz
Sábado (23 de maio)
- Apresentações de Danças Típicas
- Atitude 67
- Banda Amigos da Resenha
Domingo (24 de maio)
- Pederneiras Jazz Band
- Máfia do Jazz
- Orquestra Facmol
- William Simon & Thiago
- Maria Clara e JP (Show Infantil)