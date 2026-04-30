Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) divulgou, nesta quinta-feira (30), a programação completa da tradicional Feira das Nações, evento que integra as festividades de aniversário da cidade. A festa, que será realizada de 21 a 24 de maio, no Recinto de Exposições "José Augusto de Carvalho Neto", com entrada gratuita, reunirá grandes nomes da música nacional, apresentações culturais e a famosa praça de alimentação com pratos típicos de diferentes países, além de amplo espaço dedicado à valorização dos artistas locais.

A programação foi pensada para agradar todos os públicos, com opções que vão desde o rock e sertanejo até o jazz, pagode e atrações infantis. Além da grade nacional, a prefeitura estruturou horários dedicados exclusivamente para que bandas e talentos da cidade possam mostrar seu trabalho ao grande público. O evento contará com amplo esquema de segurança, brigadistas e parque de diversões completo.

"É com muita alegria que preparamos uma festa linda, segura e familiar para celebrar o aniversário da nossa amada Pederneiras", diz a prefeita Ivana Bertolini. "A Feira das Nações é uma tradição que une as pessoas em torno da solidariedade, fomenta a nossa economia, apoiando as entidades e, este ano, reforça nosso compromisso em valorizar os nossos talentos locais, dividindo o palco com grandes artistas nacionais".

Solidariedade