Arealva - Ação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar (PM) resultou na prisão em flagrante, na manhã desta quinta-feira (30), em Arealva (41 quilômetros de Bauru), de um autônomo de 41 anos investigado por comercializar drogas em sua residência, no bairro Dona Lázara. No local, as equipes apreenderam 38 pinos com cocaína, além de R$ 851,75 em dinheiro e balança de precisão.

De acordo com o registro policial, investigações conduzidas pela Delegacia de Arealva, sob o comando do delegado Roberto Cabral Medeiros, identificaram intensa movimentação de usuários no imóvel do suspeito.

Com autorização da Justiça, por volta das 7h, policiais civis e militares fizeram buscas no endereço e encontraram as porções de drogas e o dinheiro dentro de uma sacola plástica, atrás da porta do banheiro.