Na tarde desta terça-feira (28), durante a Operação Muralha Paulista, uma equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores capturou em Bauru um homem procurado por agredir sua ex-companheira e uma mulher com quatro mandados de prisão em aberto por furtos que usava nome falso para evitar sua identificação.

O homem foi detido na região do bairro Fortunato Rocha Lima. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de agressão e ameaça contra a ex-mulher. Segundo a PM, o suspeito foi identificado por meio do sistema de câmeras biométricas do programa “Muralha Paulista”.

Durante o deslocamento da equipe até o plantão policial, o “Muralha Paulista” apontou uma segunda pessoa foragida da Justiça, desta vez uma mulher. Ela tinha quatro mandados de prisão em aberto por furtos, usava nome falso para evitar a identificação e foi detida na região do Jardim Bela Vista.