Reginópolis - O Ministério Público (MP) denunciou, nesta terça-feira (28), R.C.S., causador de um grave acidente que provocou a morte de cinco pessoas de uma mesma família na véspera do Natal de 2025, em Reginópolis (70 quilômetros de Bauru). Ele está preso desde a última sexta-feira (24), quando teve prisão temporária decretada pela Justiça. Além da responsabilização criminal, a Promotoria de Justiça de Pirajuí pede a fixação de uma reparação mínima pelos danos causados no montante de R$ 5 milhões, a ser direcionada aos parentes das vítimas.

Para os promotores de Justiça Paula Coube e Nelson Febraio Junior, R.C.S. cometeu homicídios com as qualificadoras de meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas, na modalidade de dolo eventual (quando o autor não deseja diretamente um resultado criminoso, mas prevê que ele pode acontecer e age mesmo assim, aceitando ou assumindo o risco de produzi-lo).

De acordo com investigações, o crime ocorreu na noite de 24 de dezembro de 2025, quando o denunciado conduzia uma BMW - veículo de alto padrão -, em altíssima velocidade, e após ingerir bebidas alcoólicas, e colidiu violentamente na traseira de um automóvel ocupado por cinco integrantes de uma mesma família na rodovia Hilário Spuri Jorge (SP-331), que liga Reginópolis a Iacanga.