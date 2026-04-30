Botucatu - Operação realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) com o objetivo de combater o tráfico de drogas no município resultou, nesta quinta-feira (30), na apreensão de grande quantidade de haxixe e maconha prensada e em "buchas". Um homem foi preso em flagrante.

Após trabalho de apuração, policiais civis cumpriram mandado de busca no endereço do investigado, no Jardim Panorama, e localizaram aproximadamente 9,5 quilos de maconha prensada, cerca de 1,8 quilo de maconha fracionada (buchas), 600 gramas de haxixe, R$ 1,1 mil em dinheiro e três balanças de precisão.

O responsável pelo entorpecente foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado à Cadeia Pública de Itatinga, onde ficou à disposição da Justiça. "A ação reforça o compromisso da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico de entorpecentes e na proteção da saúde pública", ressaltou a corporação, por meio de nota.