Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), reinaugurou, na manhã desta quarta-feira (29), a Sala de Costura do município. O espaço, agora localizado na Galeria Municipal, foi reformulado e projetado para atender com mais qualidade os alunos dos cursos de corte e costura.

Após processo de revitalização, o ambiente foi reconstruído para receber as máquinas de corte e costura e oferecer condições adequadas de aprendizado. A reinauguração contou com presença de autoridades locais, incluindo o diretor do Senai, o coordenador regional da instituição, vereadores, secretários, diretores, servidores e alunos.

Em seu discurso, o prefeito Rafael Lima destacou a importância da parceria com o Senai e do investimento na capacitação profissional. "Quando assumimos a gestão, encontramos esse espaço em condições precárias, abandonado. Hoje, temos a satisfação de devolver à nossa população uma sala digna, moderna e bem equipada", disse.