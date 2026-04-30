Lençóis Paulista - O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL), por meio da Câmara Técnica, divulgou dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) sobre a segurança hídrica na bacia do rio Lençóis publicados em 2025 (ano-base 2024) com o objetivo de monitorar disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos na região.

Os Índices de Segurança Hídrica (ISHs) avaliam a capacidade das bacias de assegurar água em quantidade e qualidade adequadas aos usos humanos e ambientais, no presente e em longo prazo, considerando riscos de escassez, poluição e limitações de acesso para abastecimento público, geração de energia e manutenção das vazões.

A metodologia incorpora variáveis relacionadas à ocorrência, frequência e intensidade de eventos hidrológicos extremos, abrangendo condições de escassez e excesso hídrico. Inclui eventos como secas, associadas a déficits prolongados de precipitação, e eventos de cheias decorrentes de chuvas intensas, com potenciais impactos hidrológicos, ambientais e socioeconômicos.