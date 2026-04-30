A sétima final nacional da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) está definida com oito meses de antecedência: será em Itaquaquecetuba entre os dias 19 e 22 de dezembro.
Segundo a CBVA, a competição terá três séries simultaneamente, de acordo com o nível técnico dos times: Ouro, Prata e Bronze. Com três categorias femininas (45+, 58+ e 68+), o Somos Vôlei Bauru busca carimbar sua presença na série Ouro sob comando do técnico Carlos Lenta.
No momento, o Somos Vôlei Bauru está invicto na fase de grupos do polo 10 da Superliga e treina para a terceira rodada, em 16 de maio, com duelos contra Promissão (no 68+), Lins (58+) e Avaré (45+) em casa. Em 2025, foi campeão sem conhecer derrotas.
Os melhores dessa fase regional vão para a final estadual, ainda sem data e local divulgados. De lá, os seis primeiros colocados garantem lugar na grande decisão nacional.
Idealizado pela Associação Garra de Tigre, o Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. Apoio: Semel. Informações pelo (14) 99145-0691.