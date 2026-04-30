A sétima final nacional da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) está definida com oito meses de antecedência: será em Itaquaquecetuba entre os dias 19 e 22 de dezembro.

Segundo a CBVA, a competição terá três séries simultaneamente, de acordo com o nível técnico dos times: Ouro, Prata e Bronze. Com três categorias femininas (45+, 58+ e 68+), o Somos Vôlei Bauru busca carimbar sua presença na série Ouro sob comando do técnico Carlos Lenta.

No momento, o Somos Vôlei Bauru está invicto na fase de grupos do polo 10 da Superliga e treina para a terceira rodada, em 16 de maio, com duelos contra Promissão (no 68+), Lins (58+) e Avaré (45+) em casa. Em 2025, foi campeão sem conhecer derrotas.